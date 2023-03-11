Минай – Олександрія 1:1

Голи: Вітенчук, 2 – Третяков, 84.

Минай та Олександрія провели зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій переможця командам виявити не вдалось. "Жовто-чорні" втретє поспіль зіграли розписали мирову зі своїм суперником , пише 24 канал.

Варте уваги Доводить, що вартий бути "гірником": гравець Шахтаря забив гол-красень у Азербайджані – відео

Компромісний футбол підопічних Ротаня

Команди довго чекати на забитий гол не змушували. Уже на другій хвилині матчу голкіпер Олександрії Микита Шевченко "запхав" пас Сергі. Рибалці, на якому висіло відразу три гравці Миная. Футболісти "лисиць" впевнено "загризли" свого опонента та створили собі гольовий момент, який Вадим Вітенчук без зайвих проблем реалізував, 1:0.

Олександрія намагалася створювати якусь небезпеку, проте у "жовто-чорних" взагалі нічого не виходило. Минай ж у свою чергу віддав ініціативу своєму опоненту та вирішив працювати без м'яча. "Лисиці" інколи вибігали у контратаки, створюючи гостроту біля воріт Олександрії, проте знову ж безрезультатно.

Руслан Ротань вирішив, що потрібно щось змінювати і уже на другий тайм на полі не з'явилися провідні гравці "жовто-чорних" Сергій Рибалка та Владислав Калітвінцем. Олександрія повністю почала контролювати м'яч у другому таймі, не даючи змоги Минаю навіть вибігати зрідка в атаки. Та жодної користі така тактика Олександрії до завіси зустрічі не приносила.

Проте лише на 84-ій хвилині зустрічі "жовто-чорним" таки вдалось знайти свій момент та вирвати нічию з аутсайдером УПЛ. Гол прийшов після подачі м'яча у карний майданчик Миная. На верхову передачу відгукнувся Максим Третяков, який у ногою дотик перевів "сферу" у сітку воріт "лисиць", 1:1.

Таким чином Минаю не вдалось вилізти зі зони вильоту. Закарпатський колектив посів 14-ту сходинку турнірної таблиці (15-ок у активі). Олександрія ж залишилась на 5-му місці УПЛ (27 очок у активі), яке дарує путівку на наступний сезон у єврокубки. "Жовто-чорні" наступають на п'яти київському Динамо.

Відеоогляд матчу Минай – Олександрія: