Фулхем – Арсенал 0:3

Голи: Магальяес, 21, Мартінеллі, 26, Едегор, 45+2.

Цими вихідними в Англії проходять поєдинки 27 туру АПЛ. Центральною зустріччю вікенду можна вважати лондонське дербі, у якому Фулхем приймав Арсенал, пише 24 канал.

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Підопічні Мікеля Артети мріють про чемпіонство, тому для збереження відриву від Манчестер Сіті їм треба було обов'язково перемагати "дачників". Допомогти йому у цьому мав Олександр Зінченко, який вже за традицією з'явився з перших хвилин.

Інтрига зникла до перерви

По суті, "каноніри" змогли закрити гру у першому таймі. Їх домінування на полі було беззаперечним, що вилилось у три голи до перерви. Героєм зустрічі став зимовий новачок Леандро Троссар, який записав на свій рахунок три асисти.

У кожному голі Фулхем відверто програвав повітря. Спочатку бельгієць з кутового точно навісив на Магальяеса, який головою впритул розстріляв Лено. А згодом після навісу Леандро ніхто не встиг накрити Мартінеллі, який зробив аналогічне.

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Відрив від Манчестер Сіті збережений

А перед самою перервою захисники Фулхема дали Едегору прийняти навіс від Троссара, підлаштуватись під м'яч та точно пробити. Що ж стосується Зінченка, то українець відіграв надійно і без помилок, хоча в нападі рідко був помітний.

Українець відіграв 72 хвилини, поступившись місцем Тірні. Втім це не завадило Арсеналу втримати розгромну перемогу. "Каноніри" залишаються першими та зберігають відрив від Манчестер Сіті у 5 балів. В наступному турі підопічні Артети зіграють із ще одним лондонським клубо Крістал Пелас.