В рамках 17-го тура УПЛ было сыграно 8 поединков, в которых арбитры 5 раз зафиксировали победу одной из команд, а трижды коллективы не смогли обнаружить более сильного. По итогам сыгранного раунда команды смогли забить суммарно 20 голов – 2,5 за встречу. 24 канал.

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Упорная борьба за лидерство

Донецкий Шахтер смог стать единоличным лидером Украинской Премьер-лиги не только благодаря своему разгрому над Кривбассом (3:0). "Горнякам" в этом помог принципиальный соперник в лице киевского Динамо, в свою очередь победившее СК Днепр-1 и таким образом "взыскало" "спортклубовцев" с лидирующих позиций. В центральном матче тура произошел еще интересный эпизод – Виталий Буяльский получил красную карточку после финального свистка за свое бурное празднование победы.

Однако киевляне все равно не занимают третью строчку УПЛ, поскольку луганская Заря в своем поединке без лишних проблем разобралась со Львовом и уверенно заняла бронзовую строчку. А вот Александрия, которая теоретически могла вступить в борьбу за ценные награды в третий раз подряд сыграла в ничью, на этот раз с аутсайдером чемпионата Украины Минаем. К тому же, у "лис" есть свои претензии к арбитру матча, поскольку тот не зафиксировал офсайд игрока Александрии, во время взятия ворот.

Относительно середины турнирной таблицы. Ингулец, в прошлом туре победивший киевское Динамо продолжает преодолевать коллективы на своем пути, на этот раз они взяли верх над харьковским Металлистом, который все еще находится в зоне вылета. А вот Металлист 1925 года не смог прийти в себя после разгромного поражения 7:0 от донецкого Шахтера, поэтому харьковчане не смогли одолеть Черноморец, который надеется вылезти из "красной территории"

Ковалевский Колосс демонстрирует свои амбиции сыграть в ерокубках следующего сезона, поэтому они и победили львовский Рух и остались одними из главных претендентов на билет на европейскую арену, наступая на пяти Александрии. А вот настоящей вишенкой на торте стал ничейный матч между Вересом и Ворсклой. Полтавский коллектив сначала забил сомнительный гол, а у дополнительное время голкипер Ворсклы Павел Исенко отразил два пенальти, чем и спас очко для своей команды

Кстати говоря, Владимир Одарюк (Ингулец) стал лучшим игроком тура, а Мирча Луческу (Динамо) – лучшим тренером.

Турнирная таблица чемпионата Украины / официальный сайт УПЛ

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