Чорноморець – Металіст 1925 1:1

Голи: Алефіренко, 9 – Вачіберадзе, 19.

Чорноморець та Металіст 1925 провели компромісну зустріч в рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Одесити бідкаються в надіях вилізти з "червоної території", а харків'яни наблизитись до єврокубкової зони, пише 24 канал.

Варте уваги Перспективи Львова в тумані: Зоря розгромила головного аутсайдера УПЛ – відеоогляд

Обнадійливий матч для обох сторін

"Моряки" уже в дебюті поєдинку продемонстрували своє бажання залишитись в найвищому дивізіоні України. На 9- хвилині матчу Чорноморець провів красиву комбінацію в межах карного майданчика Металіста 1925. Зігі Бадабінга пасом відрізав голкіпера харків'ян так, що Даніелю Алефіренку залишалось занести м'яч у пусті ворота суперника, з чим він успішно впорався, 1:1.

Проте Металіст 1925 не погодився з лідируючою позицією Чорноморця. На 19-ій хвилині матчу харківський колектив забив свій шикарний гол у ворота "моряків". Грузинський півзахисник Бека Вачіберадзе взяв паузу на роздуми у карному майданчику суперника та красивим ударом відправив м'яч у дальній кут. У голкіпера Чорноморця не було шансів врятувати свою команду, 1:1.

Усі свої гольові моменти команди вичерпали у першому таймі, а на другу половину зустрічі приберегли тільки марні надії для своїх вболівальників.

Таким чином, Металіст 1925 зайняв 7-му сходинку в УПЛ (20 очок у активі) та тепер усі шанси вступити в боротьбу за місце у єврокубках. Чорноморець ж розмістився на 14-му місці турнірної таблиці (15 очок у активі). Одеситам залишилось ще трішечки "піднажати", аби вилізти з "червоної території".

Відеоогляд матчу Чорноморець – Металіст 1925: