Петраков став головним тренером збірної України: оцінюємо його роботу на чолі команди

Олександр Петраков став головним тренером збірної України з футболу. Ввечері 17-го листопада біля його прізвища забрали приставку "виконувач обов'язків" головного тренера. Ми вирішили підбити підсумки роботи Петракова біля керма національної команди.

Як Петраков очолив збірну

Збірна України 1-го серпня 2021 року залишилася без головного тренера. Андрій Шевченко несподівано для всіх оголосив про закінчення контракту з УАФ. Це при тому, що за рік до того сторони оголосили про угоду до кінця ЧС-2022.

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Виявилося, що довгострокова угода між Шевченком та УАФ була "розбита" на дві частини. Сторони так і не домовилися про її продовження і Шевченко з неприємним скандалом покинув національну команду.

УАФ тривалий час шукала нового наставника. Головним претендентом був Сергій Ребров, який влітку 2021-го очолив Аль-Айн з ОАЕ. В УАФ хотіли переманити Реброва.

Екснаставник Динамо начебто не був проти очолити "синьо-жовтих", але в Аль-Айні справедливо відмовилися відпускати нового тренера. У підсумку за 2 тижні до офіційного матчу проти Казахстану у відборі на ЧС-2022 УАФ представила Петракова.

Інформація про призначення Петракова в.о. головного тренера збірної з'явилася вночі, коли більшість людей спить. Чому УАФ не зробила це вдень чи зранку – невідомо. Так само невідомо, для кого ця інформація була вночі...

Петраков не зміг оголосити свою першу заявку у збірній України на вересневі поєдинки. Футболістів до національної команди де що призначення Петракова викликали Олег Блохін та Олексій Михайличенко, які разом очолили Комітет національних збірних.

Результати збірної Петракова

На чолі збірної України Петраков провів 5 офіційних матчів та 2 товариські. У його активі дві перемоги та 5 нічийних результатів. З Петраковим збірна не програла жодного матчу.

Дебютний матч Петракова у збірній України відбувся 1-го вересня проти Казахстану. Українській збірній було важливо здобути перемогу, щоб зберегти надії на перше місце в групі або збільшити шанси на раунд плей-офф.

У дебюті гри "синьо-жовті" відкрили рахунок, після чого несподівано пропустили в середині другого тайму. Наприкінці матчу улюбленець Петракова по збірній U-20 Данило Сікан, здавалося, вирвав перемогу. Та Казахстан вдруге зрівняв рахунок і звів матч до нічиєї.

Притиснута до стіни збірна України не мала права програвати Франції у домашньому поєдинку. Микола Шапаренко вивів "синьо-жовтих" вперед наприкінці тайму. Але добити "розібраних" французів (до гри з Україною французи мали серію без перемог у 5 матчах) ми не змогли. Чемпіони світу звели матч до нічиєї.

Україна – Франція відеоогляд матчу у Києві



Третя поспіль нічия Петракова на чолі збірної сталася у вересні у товариській грі проти Чехії.

Петракова запрошували у збірну передусім для результату, а не яскравої гри. Справжнє чудо, що після п'яти нічиїх Україна все ще зберігала шанси на чемпіонат світу.

Свої перспективи українці покращили у жовтні, коли нарешті здобули першу перемогу у відборі на ЧС-2022. На виїзді команда Петракова вистраждала перемогу над Фінляндією.

Збільшити шанси на вихід на ЧС-2022 українці могли у матчі проти Боснії та Герцеговини у Львові. Та, ведучи в рахунку, "синьо-жовті" вкотре не втримали переможний результат – шоста нічия у відборі!

Момент істини для збірної України та Петракова настав у листопаді. Вихід у плей-офф залежав не тільки від останньої гри проти боснійців, але й поєдинку Фінляндія – Франція.

Україна з проблемами впоралася зі своїм завданням та перемогла боснійців на виїзді. Не підвели й французи, які на виїзді обіграла фінів. Україна таки здобула путівку у плей-офф, ставши першою командою в історії, яка вийшла у цей раунд тільки з двома перемогами.

Результати збірної України за Петракова

Казахстан – Україна 2:2

Україна – Франція 1:1

Чехія – Україна 1:1

Фінляндія – Україна 1:2

Україна – Боснія і Герцеговина 1:1

Україна – Болгарія 1:1

Боснія і Герцеговина – Україна 0:2

Скандали у збірній

Після перших матчів Петракова у збірній спалахнув скандал довкола Руслана Маліновського та інших футболістів. Петраков надмірно щира людина, за що дуже швидко поплатився.

Лідеру збірної Шевченка Маліновському не знайшлося місця у команді нового тренера. Здавалося, що нічого страшного – це нормальна практика, коли футболіст не підходить двом різним наставникам.

Але Петраков чи то випадково, чи то навмисно додав дрів у вогонь. Тренер публічно заявив, що Маліновський образився на нього через те, що не потрапив до основного складу у матчах проти Казахстану та Франції.



Петраков і Маліновський / Фото УАФ

Після цього тренер ще й додав, що перепросив у футболіста перед усією командою. На фоні цих заяв Руслан покинув розташування збірної перед спарингом з Чехією. Петраков дозволив футболісту повернутися в Аталанту.

Що на тренера, що на футболіста вилилося багато бруду. Петракова критикували за те, що він виніс на публічне обговорення внутрішні справи команди, а Руслана звинуватили в тому, що він буцімто особливий та хоче грати в основному складі.

Гравець Аталанти тривалий час мовчав, після чого запевнив, що не ображався на тренера. Хай там як, у жовтні, коли Петраков вперше формував заявку збірної, Маліновському місця не знайшлося.

Після гри з Чехією Петраков побував у програмі "Великий футбол", де знатно "запалив". Наставник вщент розкритикував декількох своїх футболістів. Дісталося Олександру Караваєву за помилки в грі проти Казахстану.

До слова, після матчу з Казахстаном захисник Динамо провів на полі у футболці збірної всього 8 хвилин. Так Петраков продемонстрував, що не прощає помилок.

У прямому ефірі Петраков робив розбір спарингу з чехами й розкритикував оборонця Олександра Сироту та півзахисника Владислава Кочергіна. При цьому на обличчі тренера була посмішка, мов він насміхається зі своїх підопічних.

Тоді вболівальники та експерти звинуватили наставника в тому, що він ділить збірну на "ми" та "ви" – тренери й футболісти. Петраков публічно цькував футболістів за їх майстерність.

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Тренер продовжує робити це й зараз. Зокрема, перед матчем з боснійцями він заявив, що над реалізацією футболістів потрібно працювати у клубі. Ці слова мають сенс, однак надто різкі.

Зміна поглядів і тактики

Після вересневих матчів збірну України та Петракова не критикував хіба лінивий. Звісно, найбільше тренеру дісталося за його різкі заяви.

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Петраков – це тренер, який стоїть на своєму до кінця. Він відразу перекроїв схему "синьо-жовтих", перейшовши на тактику з трьома центральними захисниками. У національній команді він хотів, можливо, досі хоче – побудувати команду зразка чемпіонату світу U-20, яку привів до історичної перемоги.

Наставник публічно заявляв, що йому не потрібен пас заради пасу. Цими словами він натякнув, що футболу Шевченка більше не буде. Україна поступово переходила на контратакувальну гру. З Францією це принесло результати, а з іншими суперниками – практично ні.

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Збірна Петракова має проблеми у позиційному футболі проти команд, які компактно обороняються. Проти Казахстану, Фінляндії, Болгарії та Боснії і Герцеговини наша збірна мала багато проблем попереду.

Українським футболістам здебільшого вдавалося створювати моменти, коли суперник починав розкриватися. Окрім того, наша збірна "підсідала" фізично. Як не згадати гру проти боснійців у Львові.

У листопаді на Петракова та збірну України чекав найважливіший матч у 2021 році. Від поєдинку проти Боснії та Герцеговини залежало, чи скористається своїм шансом Петраков, і чи вийде Україна у плей-офф ЧС-2022.



Тренування України перед грою з боснійцями / Фото УАФ

Тут Петраков і продемонстрував, що може змінювати свої погляди.

По-перше, тренер повернув у збірну Руслана Маліновського, заявивши, що перегорнув цю сторінку з гравцем.

По-друге, на пресконференції Петраков щиро сказав, що набрався досвіду за попередні місяці. Ймовірно, йдеться про гіркий досвід відвертих заяв про футболістів.

По-третє, Петраков повернувся до тактики Андрія Шевченка з чотирма оборонцями, а не трьома центральними. По суті гру з боснійцями виграла команда Шевченка.

Що далі

Збірна України 26-го листопада дізнається першого суперника по раунду плей-офф (Італія, Португалія, Шотландія, Уельс або Швеція). Нашій збірній слід перемагати у березні 2022-го одно із цих суперників у півфіналі та ще одну збірну у фіналі плей-офф. Тільки так команда вийде на другий у своїй історії чемпіонат світу.

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Традиційно вболівальники хочуть, щоб команді попався слабший суперник. І наразі марно гадати, які шанси в нашої команди. Адже ми не знаємо ні суперника, ні форми, в якій наша збірна та суперник перебуватимуть наступного року.

Та вже зараз можна сказати, що найгірший жереб для України – це Італія, збірна, в якої ми жодного разу не вигравали. Італійці пропустили ЧС-2018 і не дозволять собі вдруге поспіль не поїхати на Мундіаль.

Небезпечна для "синьо-жовтих" збірна Швеції, яка за класом і стилістикою сильніша за нашу команду. Не забуваємо, що шведи хочуть помститися нам за Євро-2020.

Шотландія та Уельс – це суперники, проти яких Петракову доведеться грати у позиційний футбол. Це не найсильніша сторона нашого наставника, тому проти цих збірних Україні буде вкрай важко.



Олександр Петраков / Фото УАФ

Найзручніший суперник, як би це не було дивно – Португалія. Чемпіони Європи 2016 року диктуватимуть умови протягом усього поєдинку. Проте тут Петраков зможе зіграти у свій улюблений контратакувальний футбол. Єдине питання, як зупинити Роналду, який хоче поїхати на останній чемпіонат світу у кар'єрі.

Важливо не забувати, що півфінальний матч у плей-офф Україна зіграє на виїзді.

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Петраков уклав зі збірною України контракт тільки на один рік. Це яскраво свідчить про те, що в УАФ не на 100% вірять у Петракова попри милі заяви.

Не варто дивуватися, якщо тренера звільнять ще навесні. Це напряму буде залежати від того, чи виведе Петраков "синьо-жовтих" на ЧС-2022.

Якщо ні, то вже після невдачі у стикових матчах Петраков покине збірну України. Найбільш ймовірно, збірну прийме Сергій Ребров. Саме на нього має плани глава УАФ Андрій Павелко.

У 2022 році, окрім чемпіонату світу, стартує третій сезон Ліги націй. Збірній України краще мати тренера, з яким її пов'язують у довгостроковій перспективі.