Петраков: Я ж не можу вийти і забити замість них

Наставник української команди Олександр Петраков прокоментував невдалий результат. Тренер звернув увагу на помилки футболістів у захисті.

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Навіть не знаю що сказати. На 93 хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача – гол. Люди грають у Лізі чемпіонів, але допускають такі помилки. Навіть на юнацькому рівні таких помилок не допускають,

– заявив Петраков.

Разом з тим, тренер не зміг назвати причину другого пропущеного голу. Обидва м'ячі у ворота збірної України виникли після помилок Олександра Караваєва.

"Я зараз не можу вам відповісти. Він голову опустив, каже... Він сам дуже засмучений (ймовірно, йдеться про Караваєва, – Спорт 24). Я ж не можу вийти і забити замість них. Вони виходять віч-на-віч і не можуть реалізувати. Непогано грали перші 25 – 27 хвилин, а потім втомилися. Потім знову почали грати. Функціонально не тримають цю схему", – зазначив Петраков.

В.о. головного тренера збірної України запевнив, що команда буде боротися до останнього за право зіграти на чемпіонаті світу.

Ми будемо грати до останнього. Всі хлопці засмучені. Їм зараз треба на відновлення, а вони навіть встати не можуть. Важко грати на штучному полі, ноги сіли у всіх. Тепер летіти 5,5 години, потім Франція. Але ми будемо грати до останнього,

– резюмував Петраков.

У відборі на ЧС-2022 збірна України зіграли всі чотири матчі внічию та має 4 очки.

Результати збірної України

Франція – Україна (1:1)

Україна – Фінляндія (1:1)

Україна – Казахстан (1:1)

Казахстан – Україна (2:2)

Уже 4 вересня Україна у Києві прийме збірну Франції. Далі у відборі на ЧС-2022 "синьо-жовтих" один поєдинок проти Фінляндії та дві гри з Боснією і Герцеговиною.