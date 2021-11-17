Правила відбору у плей-офф

У плей-офф відбору на чемпіонат світу від Європи вийшло 12 збірних. 10 з них – це команди, які посіли другі місця у своїх групах. Ще дві збірні – це переможці груп Ліги націй, які не пробилися на чемпіонат світу напряму. Ці 12 команд розіграють три путівки на турнір.

Варте уваги Прокляття плей-офф: Україна провалила всі стикові матчі у відборах на чемпіонати світу

12 збірних поділять на три шляхи – по чотири команди в кожній. У кожному шляху будуть півфінальні матчі, переможці яких зіграють у фіналі. Всі протистояння складатимуться з одного матчу на полі однієї зі збірних.

Жеребкування півфінальних пар відбудеться 26 листопада. Перед тим усі команди поділили на сіяних та несіяних в залежності від результатів в групі. Україна потрапила в число несіяних команд.

Суперники збірної України

У півфіналі українці зіграють проти однієї з сіяних команд. При цьому матч відбудеться на виїзді. Наші потенційні суперники – це Італія, Португалія, Шотландія, Уельс та Швеція. Серед сіяних також є Росія, але Україну розводять з росіянами.

Як Україна грала проти ймовірних суперників

Італія

8 матчів (2 нічиї та 6 поразок). Різниця голів 3:15

29 березня 1995. Відбір на Євро-1996. Україна – Італія 0:2

11 листопада 1995. Відбір на Євро-1996. Італія – Україна 3:1. Гол: Полунін

2 червня 2006. Товариський матч. Італія – Україна 0:0

30 червня 2006. Чвертьфінал ЧС-2006. Італія – Україна 3:0

7 жовтня 2006. Відбір Євро-2008. Італія – Україна 2:0

12 вересня 2007. Відбір Євро-2008. Україна – Італія 1:2. Гол: Шевченко

29 березня 2001. Товариський матч. Україна – Італія 0:2

10 жовтня 2018. Товариський матч. Італія – Україна 1:1. Гол: Маліновський

Італія – найбільш незручний суперник для збірної України. За вісім матчів, які ми провели проти "скуадра адзурри", українці не перемогли жодного разу. Та й забили лише тричі.

Найбільш болюча поразка – у чвертьфіналі чемпіонату світу 2006 року. Ми тоді поступилися 3:0. А італійці у підсумку стали чемпіонами світу.



Максим Калініченко проти Андреа Пірло в матчі чвертьфіналу чемпіонату світу / Фото "Канал "Футбол"

При цьому що у 2006 році Україна та Італія зіграли між собою тричі. Ще перед ЧС-2006 команди провели товариський матч, а згодом і матч відбору на чемпіонат Європи 2008 року. Тоді в цій групі був ще один ймовірний суперник України у плей-офф – збірна Шотландії.

Португалія

4 матчі (2 перемоги, 1 нічия та 1 поразка). Різниця голів 4:3

5 жовтня 1996. Відбір ЧС-1998. Україна – Португалія 2:1. Голи: Попов, Максимов.

9 листопада 1996. Відбір ЧС-1998. Португалія – Україна 1:0.

22 березня 2019. Відбір Євро-2020. Португалія – Україна 0:0

14 жовтня 2019. Відбір Євро-2020. Україна – Португалія 2:1. Голи: Яремчук, Ярмоленко

Зовсім інша ситуація з Португалією. Та й матчі проти них ще "свіжі" у пам'яті. В обох випадках ми опинялися вище за суперника у турнірній таблиці. Вперше зіграли у 1996 році у відборі на чемпіонат світу. І у підсумку випередили суперника на одне очко, посівши друге місце, яке дало право зіграти у плей-офф.

Вдруге зустрілися у відборі на Євро-2020. Португальці на той час були чинними чемпіонами Європи, але перший матч закінчився внічию, а в Києві українці виявилися сильнішими. І посіли перше місце в групі.



Україна перемогла Португалію в Києві та напряму вийшла на Євро-2020 / Фото Костянтин Чернічкін, Reporters

Шотландія

2 матчі (1 перемога, 1 поразка). Різниця голів 3:3

11 жовтня 2006. Відбір на Євро-2008. Україна – Шотландія 2:0. Голи: Кучер, Шевченко

13 жовтня 2007. Відбір на Євро-2008. Шотландія – Україна 3:1. Гол: Шевченко

З шотландцями жереб звів Україну лише одного разу – у відборі на Євро-2008, який Україна провалила. Правда нам тоді в групі попалися фіналісти останнього чемпіонату світу – італійці та французи, але поступилися ми й шотландцям, посівши четверте місце в групі. З Шотландією ми тоді обмінялися домашніми перемогами.

Уельс

3 матчі (1 перемога, 2 нічиї). Різниця голів 3:2

28 березня 2001. Відбір ЧС-2002. Уельс – Україна 1:1. Гол Шевченко

6 червня 2001. Відбір ЧС-2002. Україна – Уельс 1:1. Гол Зубов.

28 березня 2016. Товариський матч. Україна – Уельс 1:0. Гол Ярмоленко

Схожа ситуація і з іншою командою з Британських островів – Уельсом. З валлійцями ми офіційно перетнулися лише у відборі на ЧС-2002, обмінявшись результативними нічиїми в обох матчах. Тоді цього виявилося достатньо, щоб посісти друге місце в групі та вийти в плей-офф.

Ще один матч відбувся у 2016 році – у товариській грі українці здобули мінімальну перемогу.

Швеція

5 матчів (3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). Різниця голів 6:4

1 червня 2008. Товариський матч. Швеція – Україна 0:1. Гол Назаренко

9 лютого 2011. Товариський турнір. Швеція – Україна 1:1 (пен 4:5). Гол Девич

10 серпня 2011. Товариський матч. Україна – Швеція 0:1.

11 червня 2012. Євро-2012. Україна – Швеція 2:1. Голи: Шевченко (дубль)

29 червня 2021. Євро-2020. Швеція – Україна 1:2. Голи: Зінченко. Довбик

Швеція – наш улюблений суперник в офіційних матчах. Саме проти шведів ми зіграли дебютний матч на чемпіонаті Європи, обігравши їх в Києві в 2012 році 2:1.

Вже у 2021 році шведи "протягнули" збірну України в плей-офф Євро-2020, і випало так, що цим командам довелося зіграти один проти одного. А вже в цьому матчі була і запекла боротьба, і травма Бєсєдіна з вилученням суперника, і переможний гол Довбика на 120+1 хвилині.