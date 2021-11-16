Боснія і Герцеговина – Україна 0:2

Голи: Зінченко, 59, Довбик, 79

До слова Боснія та Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Перед матчем

Матч проти Боснії і Герцеговини відбувся у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Поєдинок був вирішальним для України, яка претендувала на плей-офф чемпіонату світу-2022. Українців влаштовувала лише перемога. Величезним плюсом для підопічних Петракова було те, що боснійці вже втратили усі шанси на друге місце, тому не мають жодної мотивації на цей поєдинок.

Однак не все залежало від результату матчу України. "Синьо-жовтих" влаштовувала лише поразка фінів у протистоянні з Францією.

Тайм невезінь

Українці активніше розпочали зустріч і створювали моменти біля воріт Ніколи Васіля. На 5-й хвилині Маліновський у зоні перед штрафним майданчиком пішов під ударну, після чого послав м'яч до лівої дев'ятки.

Згодом послідували ще два гострих моменти в України: спочатку Зінченко зважився на дальній удар із зони перед штрафним, але відправив м'яч повз праву штангу. А згодом Соболь постелив простріл з лівого флангу на вхід до воротарського майданчика, але Яремчук мало не встиг.

Боснійці вперше відповіли аж на 26-й хвилині – отримавши закид на правий фланг штрафного майданчика, Демірович завдав удару зльоту повз ближню штангу.

Наприкінці першого тайму Бущан виконав фантастичний сейв на лінії воріт після розстрілу від Хаджикадуніча на завершення подачі кутового з правого флангу.

Фактор Зінченка у команді

Після перерви Ахмедходжич встиг у підкаті накрити удар Яремчука від правого кута штрафного майданчика, після передачі на хід від Маліновського.

Все ж на 59-й хвилині всі зусилля України переросли у забитий м'яч. Зінченко перервав свій гольовий застій і розстріляв порожні ворота, а сталося це після відскоку м'яча з боротьби Ярмоленка та захисника на ближній штанзі при прострілі Циганкова з лівого флангу.

Відео голу Зінченка

Гол Зінченка завів усю команді і рівно через 20 хвилин підопічні Олександра Петракова зняли усі питання про переможця матчу. Шапаренко залишив у правильному положенні Довбика передачею зі своєї половини, а форвард Дніпра-1 реалізував вихід віч-на-віч.

Відео голу Довбика

У підсумку, завдяки цій перемозі збірна України вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022. Також важливим у цьому став фактор поразки Фінляндії у матчі з Францією, який відбувся паралельно.

Боснія і Герцеговина – Україна: відеоогляд