Маліновський назвав перебільшеним його конфлікт з тренером збірної України. Руслан заявляє про готовність повернутися в національну команду.

До слова Роблю, що тренер говорить, якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем, – Маліновський

"З цього зробили більше, ніж було насправді. У вересні у мене були розбіжності в поглядах з тренером збірної: коли партнерам по Шахтарю і Динамо дозволили достроково повернутися до тренувань з клубами, я попросив зробити те ж саме, і мені дали добро", – заявив гравець.

Я завжди готовий повернутися в збірну: чи відбудеться це – вирішить тренер,

– заявив Маліновський.

Що відомо про ситуацію Маліновського у збірній України