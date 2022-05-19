Петраков розкрив найближчі плани збірної України у рамках підготовки до гри проти Шотландії
Джерело:УАФ
Збірна України провела вже три поєдинки під час підготовки до гри проти Шотландії. Олександр Петраков розповів про майбутні плани "синьо-жовтих".
Петраков: Поки що немає запланованого матчу на 23 травня
Нову інформацію про майбутні матчі української збірної Олександр Петраков розповів на пресконференції після гри проти Рієки. Головний наставник "синьо-жовтих" зізнався, що поєдинок, який повинна була зіграти збірна 23 травня, наразі під питанням.
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Однак одного суперника українці вже знають. За чотири дні до вильоту у Глазго підопічні Петракова зіграють проти Демократичної республіки Конго.
Поки що немає запланованого матчу на 23 травня, але мені говорять, що він може відбутися. Також на 90% 26-го числа, коли зберуться всі легіонери, ми зіграємо з командою ДР Конго. 30 травня потренуємося й вилетимо до Глазго. Дай Боже, щоб усі були здорові, адже цього вік-енду буде тур англійської Прем’єр-ліги. Маліновський пропускає матч Аталанти, тож приїде раніше,
– сказав коуч "синьо-жовтих".
Підготовка збірної та кадрові зміни
- Петраков сподівається, що його команда підійде до поєдинку проти Шотландії без втрат, адже у лазареті збірної вже побувало декілька футболістів. Віктор Циганков, Артем Довбик вже відновились від травм. Натомість Сергій Булеца продовжує реабілітацію. Також у лазареті команди був Олексій гуцуляк. Відзначимо, що двоє останніх не будуть у розташуванні головної команди країни на гру проти Шотландії.
- Разом із ними збірну покинуть ще чотири футболісти – Артем Бєсєдін, Юхим Конопля, Денис Гармаш та Віталій Буяльський. Двоє останніх створили єдиний гол України у грі проти хорватської Рієки, який закінчився мировою 1:1.
- Натомість у команді залишиться травмований Денис Попов. Центральний захисник Динамо зазнав пошкодження у матчі проти італійського Емполі. Медичне обстеження у Римі показало, що ахілл футболіста цілий, але на відновлення піде близько двох тижнів. Але навіть це не завадило гравцю залишитись у заявці України на матчі, які відбудуться у червні.
- За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, два наступні поєдинки збірна проведе у Бельгії.
- Вже 30 травня національна команда відлетить у Глазго, де вже 1 червня зіграють у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" зійдуться на футбольному полі проти Уельсу у фінальній боротьбі за путівку у Катар.