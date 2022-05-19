Петраков: Пока нет запланированного матча на 23 мая

Новую информацию о предстоящих матчах украинской сборной Александр Петраков рассказал на пресс-конференции после игры против Риеки. Главный наставник "сине-желтых" признался, что поединок, который должна была сыграть сборная 23 мая, под вопросом.

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Однако одного соперника украинцы уже знают. За четыре дня до вылета в Глазго подопечные Петракова сыграют против Демократической республики Конго.

Пока нет запланированного матча на 23 мая, но мне говорят, что он может состояться. Также на 90% 26 числа, когда соберутся все легионеры, мы сыграем с командой ДР Конго. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч Аталанты, поэтому приедет раньше,

– сказал коуч "сине-желтых".

Интересно! Подопечные Петракова провели уже три поединка, в которых одержали две победы и расписали мировую. Украинцы праздновали победы над Боруссией Менхенгладбах (1:2) и итальянским Эмполи (1:3). В игре против Риеки была зафиксирована ничья 1:1.

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