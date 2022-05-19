Петраков: Поки що немає запланованого матчу на 23 травня

Нову інформацію про майбутні матчі української збірної Олександр Петраков розповів на пресконференції після гри проти Рієки. Головний наставник "синьо-жовтих" зізнався, що поєдинок, який повинна була зіграти збірна 23 травня, наразі під питанням.

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Однак одного суперника українці вже знають. За чотири дні до вильоту у Глазго підопічні Петракова зіграють проти Демократичної республіки Конго.

Поки що немає запланованого матчу на 23 травня, але мені говорять, що він може відбутися. Також на 90% 26-го числа, коли зберуться всі легіонери, ми зіграємо з командою ДР Конго. 30 травня потренуємося й вилетимо до Глазго. Дай Боже, щоб усі були здорові, адже цього вік-енду буде тур англійської Прем’єр-ліги. Маліновський пропускає матч Аталанти, тож приїде раніше,

– сказав коуч "синьо-жовтих".

Цікаво! Підопічні Петракова провели вже три поєдинки, у яких здобули дві перемоги та розписали одну мирову. Українці святкували звитяги над Боруссією Менхенгладбах (1:2) та італійським Емполі (1:3). У грі проти Рієки була зафіксована нічия 1:1.

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