Єдиний гол "синьо-жовтих"
Атакувальний півзахисник Динамо вийшов у стартовому складі збірної України у грі проти Рієки. На 24-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі, пише 24 канал.
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32-річний футболіст отримав передачу від іншого динамівця Віталія Буяльського та вгатив м'яч у сітку воріт хорватського клубу.
Відео голу Гармаша
На жаль, українська збірна не змогли втримати переможний рахунок бодай у першій 45-хвилинці. Рівно 13 хвилин "синьо-жовті" вели у рахунку. Невдалою грою в обороні скористався Дрмич, який зрівняв цифри на табло.
До слова, більше команди у матчі не забивали – 1:1. Перша мирова для підопічних Олександра Петракова у процесі підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Нагадаємо, що гра проти Рієки стала другою за два дні для "синьо-жовтих", а українські уболівальники абсолютно безкоштовно відвідали гру головної команди країни.
- У минулих поєдинках Гармаш не забивав. У ворота Боруссії Менхенгладбах м'яч відправляли дебютанти збірної – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок (1:2). А воротаря італійського Емполі засмучували Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександра Піхальонок, який забив у другому матчі поспіль (1:3).
- Попереду у збірної ще два матчі. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса наступній поєдинки Україна проведе у Бельгії. Начебто у національної команди є попередні домовленості з африканськими збірними.
- Вже 1 червня у Глазго українські футболісти зіграють проти Шотландії. У разі позитивного результату українці зустрінуться з Уельсом у фінальній боротьбі за путівку на Мундіаль у Катар.