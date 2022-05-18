Єдиний гол "синьо-жовтих"

Атакувальний півзахисник Динамо вийшов у стартовому складі збірної України у грі проти Рієки. На 24-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі, пише 24 канал.

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32-річний футболіст отримав передачу від іншого динамівця Віталія Буяльського та вгатив м'яч у сітку воріт хорватського клубу.

Відео голу Гармаша

На жаль, українська збірна не змогли втримати переможний рахунок бодай у першій 45-хвилинці. Рівно 13 хвилин "синьо-жовті" вели у рахунку. Невдалою грою в обороні скористався Дрмич, який зрівняв цифри на табло.

Цікаво! Як повідомляло видання Динамоманія, одразу троє футболістів Динамо достроково закінчать для себе підготовку у збірній України. Серед них є й автор голу Гармаш. Також у список увійшли Віталій Буяльський, який асистував Денису, та Артем Бєсєдін.

До слова, більше команди у матчі не забивали – 1:1. Перша мирова для підопічних Олександра Петракова у процесі підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Нагадаємо, що гра проти Рієки стала другою за два дні для "синьо-жовтих", а українські уболівальники абсолютно безкоштовно відвідали гру головної команди країни.