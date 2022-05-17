Країна, яка прийде останні спаринги збірної

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, два останні поєдинки у процесі підготовки до гри проти Шотландії "синьо-жовті" проведуть у Європі. Мова йде про бельгійський Брюссель.

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Поєдинки у Бельгії заплановані на 22-ге та 26-те травня, коли закінчуватиметься тренувальний процес збірної. Тоді до команди доєднаються усі без виключення легіонери. Станом на 17 травня у розташуванні національної команди лише чотири легіонери – Роман Яремчук, Данило Сікан, Тарас Качараба та Олександр Зубков.

Бурбас додав, що у "синьо-жовтих" є домовленість про матчі з африканськими збірними. Такі суперники цілком підходять під план Олександра Петракова.

Заключні травневі спаринги збірна України проведе у Брюсселі. Попередньо відбудуться вони 22-го та 26-го числа. Нагадаю, є усні домовленості із двома африканськими збірними – варіант, який абсолютно влаштовує Олександра Петракова,

– йдеться у пості в телеграм-каналі.

Підготовка збірної України триває