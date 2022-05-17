Країна, яка прийде останні спаринги збірної
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, два останні поєдинки у процесі підготовки до гри проти Шотландії "синьо-жовті" проведуть у Європі. Мова йде про бельгійський Брюссель.
Цікаво дізнатись Без Трубіна, але з першими легіонерами: заявка збірної України на гру проти Емполі
Поєдинки у Бельгії заплановані на 22-ге та 26-те травня, коли закінчуватиметься тренувальний процес збірної. Тоді до команди доєднаються усі без виключення легіонери. Станом на 17 травня у розташуванні національної команди лише чотири легіонери – Роман Яремчук, Данило Сікан, Тарас Качараба та Олександр Зубков.
Бурбас додав, що у "синьо-жовтих" є домовленість про матчі з африканськими збірними. Такі суперники цілком підходять під план Олександра Петракова.
Заключні травневі спаринги збірна України проведе у Брюсселі. Попередньо відбудуться вони 22-го та 26-го числа. Нагадаю, є усні домовленості із двома африканськими збірними – варіант, який абсолютно влаштовує Олександра Петракова,
– йдеться у пості в телеграм-каналі.
Підготовка збірної України триває
- Ще давно президент УАФ Андрій Павелко анонсував чотири або п'ять контрольних спарингів збірної України.
- Перед вояжем у Бельгію головна команда країни зіграє два товариські матчі за два дні. 17 травня українці вийдуть на поле проти італійського Емполі, а вже наступного дня зіграють у Хорватії проти Рієку. Цю гру абсолютно безкоштовно зможе відвідати будь-який український фанат, який перебуває зараз у цій країні.
- За інформацією видання Динамоманія, розташування збірної покинуть три футболісти Динамо – Артем Бєсєдін, Віталій Буяльський та Денис Гармаш. Наразі усі троє потрапили у заявку України на гру проти Емполі.
- Підопічні Петракова вже здобули стартову перемогу у матчі проти Боруссії Менхенгладбах – 1:2. У синьо-жовтій футболці забивали дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.
- Вже 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги "синьо-жовті" зустрінуться з Уельсом у вирішальній боротьбі за квиток на Мундіаль у Катар.