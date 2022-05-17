Емполі – Збірна України 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 – Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53

У стартовому матчі українська збірна здобула перемогу над Боруссією Менхенгладбах із рахунком 1:2. Гола у синьо-жовтій команді забивали дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок, пише 24 канал.

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Гра проти Емполі стала першою із двох, які збірна зіграє за два дні (17 – 18 травня).

Вже на 2-й хвилині Пятов вчасно вийшов із лінії воріт, завадивши супернику забити. За декілька хвилин знову Бальданці загрожував воротам України, але м'яч пролетів повз стійку.

У середині першого тайму гості розмочили нулі на табло. Циганков класно передачею розрізав захист Емполі, віддав на хід Яремчуку. Голкіпер не впорався з ударом у ближній кут воріт від Романа – 0:1. Це перший гол львів'янина після приїзду у збірну.

Наприкінці першої 45-хвилинки "синьо-жовті" втратили реальний момент, щоб подвоїти перевагу. Але Циганков не реалізував вихід віч-на-віч з воротарем італійців, пробивши повз володіння суперника. Вбивчий момент змарнував динамівець.

Натомість спрацювало правильно: "Не забиває ти – забивають тобі". Ла Мантія з першого удару не зумів переграти Пятова, але м'яч відскочив прямо під удар гравцю Емполі, який потужно пробив під поперечину – 1:1.

На перерву команди пішли за мирового рахунку.

Відпочинок пішов на користь підопічним Петракова. Не встиг коментатор матчу назвати склади команд, як Україна вийшла уперед. М'яч після добивання у стилі паненкою від Караваєва доторкнувся до стійки та таки перетнув лінію італійських воріт – 1:2.

Через сім хвилин українці збільшили свою перевагу. Піхальонок взяв на себе ініціативу та більярдним ударом прошив нижній дальній кут воріт Емполі – 1:3. Олександр забив у другому матчі поспіль.

Яремчук вдруге забив у зустрічі, але цього разу Роман зробив це з офсайда.

Господарі отримали право на хороший штрафний. Але гравець Емполі потужним ударом поцілив у стінку, яку вибудував Бущан із українських футболістів.

Ще у декількох моментах голкіпер Динамо впевнено діяв у воротах, не даючи супернику жодного шансу, щоб відквитати бодай один м'яч.

У середині другого тайму неприємний епізод у складі збірної України. Центрбек Попов отримав травму та у супроводі лікарів національної команди покинув поле. Тоді Петраков зробив потрійну заміну.

Українці повністю контролювали хід поєдинку.

Вже у компенсований до матчу час Бущан впевнено забрав м'яч до рук після легкого удару по центру воріт.

Шапаренко майстерно зупинив на груди м'яч та другим дотик пробив по воротах Емполі. Трішки не вистачило удару влучності. Емполі на останніх секундах поцілило у стійку.

Поєдинок закінчився традиційним виконанням гімну від українських фанатів на трибунах в Італії.

До слова. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 18 травня у Хорватії проти Рієки. Стартовий свисток пролунає о 19:00.