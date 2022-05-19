Мінус чотири футболісти

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився з футболістами, які точно не вдягнуть футболці збірної у матчах, які відбудуться у червні. "Синьо-жовтих" покинуть одразу чотири гравці київського Динамо.

До теми Була не та картинка, яка повинна бути, – Петраков про нічию з Рієкою

Головний наставник "вказав на двері" Денису Гармашу, Віталію Буяльському, Артему Бєсєдіну, Сергію Булеці, який отримав травму, та захиснику Шахтаря Юхиму Коноплі. Підтвердилась інформація, яку раніше виклало видання Динамоманія про відхід гравців київського клубу.

Список гравців збірної України

Воротарі : Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін; Захисники : Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба;

: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба; Півзахисники : Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков;

: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков; Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан.

Цікаво! Гармаш у грі проти Рієки забив єдиний гол збірної України у ворота Рієки. Денис приніс команді нічию 1:1. Асистував йому інший динамівець Буяльський, але обидва залишаться розташування "синьо-жовтих"

Відзначимо, що у розташуванні української збірної залишається центральний захисник Динамо Денис Попов, який у грі проти італійського Емполі отримав пошкодження. Футболіст відправився у Рим, де медичне обстеження підтвердило, що ахілл цілий, але на відновлення центрбеку потрібно близьодвох тижнів.

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