Неприємні новини для збірної

У середині другого тайму Денис Попов після вибив м'яч у боротьбі та опинився на газоні. Динамівцю знадобилась допомога медиків, у супроводі лікарів збірної центральний захисник покинув поле. Попов достроково закінчив поєдинок проти Емполі.

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На момент заміни рахунок у зустрічі вже був 1:3 на користь України. замість Попова на полі з'явився оборонець донецького Шахтаря Валерій Бондар.

До слова. Контрольний спаринг проти Емполі закінчився перемогою української збірної з рахунком 1:3. Голи за національну команду забивали Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Олександр Піхальонок.

На післяматчевій пресконференції головний тренер України Олександр Петраков відповів на питання про травму Попова. За словами керманича, у Дениса проблеми з ахілловим сухожиллям.

На щастя, воно ціле, але попереду у динамівця МРТ та декілька днів на відпочинок. Футболіст вирушить до родини.

У нього проблема з ахілловим сухожиллям, будемо дивитися, потрібно десь два дні. Лікар сказав, що сухожилля ціле, але треба зробити МРТ, і щоб Денис відпочив кілька днів. Я відпущу його додому, до дружини. Після приїзду Попов зробить МРТ, потім будемо вирішувати,

– сказав Петраков.

Попов поповнив лазарет збірної, у якому вже є Олексій Гуцуляк, який приїхав у розташування національної команди, але так і не зіграв. Сергій Булеца не поїхав в Італію через пошкодження. Натомість Віктор Циганков та Артем Довбик відновились від травм.