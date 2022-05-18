Неприємні новини для збірної
У середині другого тайму Денис Попов після вибив м'яч у боротьбі та опинився на газоні. Динамівцю знадобилась допомога медиків, у супроводі лікарів збірної центральний захисник покинув поле. Попов достроково закінчив поєдинок проти Емполі.
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На момент заміни рахунок у зустрічі вже був 1:3 на користь України. замість Попова на полі з'явився оборонець донецького Шахтаря Валерій Бондар.
На післяматчевій пресконференції головний тренер України Олександр Петраков відповів на питання про травму Попова. За словами керманича, у Дениса проблеми з ахілловим сухожиллям.
На щастя, воно ціле, але попереду у динамівця МРТ та декілька днів на відпочинок. Футболіст вирушить до родини.
У нього проблема з ахілловим сухожиллям, будемо дивитися, потрібно десь два дні. Лікар сказав, що сухожилля ціле, але треба зробити МРТ, і щоб Денис відпочив кілька днів. Я відпущу його додому, до дружини. Після приїзду Попов зробить МРТ, потім будемо вирішувати,
– сказав Петраков.
Попов поповнив лазарет збірної, у якому вже є Олексій Гуцуляк, який приїхав у розташування національної команди, але так і не зіграв. Сергій Булеца не поїхав в Італію через пошкодження. Натомість Віктор Циганков та Артем Довбик відновились від травм.
- Попереду у збірної ще три поєдинки. 18 травня України зіграє проти хорватського Рієка. Два інші суперники наразі невідомі.
- Нагадаємо, що у сезоні-2021/2022 Попов майже не грав. Ще у першому турі проти Вереса (4:0) центрбек отримав жахливу травму та вилетів на усе перше коло. Він відіграв лише 34 хвилини, забив гол та більше не виходив на футбольне поле. У Дениса була операція на хрестоподібній зв'язці.