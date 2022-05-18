Петраков: Такий футбол – тут виживають найсильніші

Головний тренер "синьо-жовтих" поділився першими враженнями від поєдинку проти Рієки. Олександр Петраков розповів про складну дорогу перед матчем, але попросив не сприймати його слова як виправдання. Коуч подякував хлопцям за відданість на футбольному полі.

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"Сьогодні була не та картинка, яка повинна бути. Дорога була дуже тяжкою. Сьогодні ми встали о 8-й ранку, поїхали в аеропорт, де була затримка рейсу на пів години. Прибули в Рієку, а там температура 27 градусів. Поки доїхали до готелю... Але не подумайте, що я виправдовуюся. Такого в мене ніколи не було. Просто хлопці буквально годину відпочили й поїхали на гру. Дуже дякую їм за те, що сьогодні зіграли", – сказав Петраков.

Керманич прокоментував інформацію, яка літає у ЗМІ щодо Гармаша, Буяльського та Бєсєдіна, які можуть пролетіти повз заявку збірної на гру проти Шотландії. Петраков не став розкривати усіх карт, а просто сказав, що це питання вирішуватиме увесь тренерський штаб.

"Я задоволений зборами"

Олександр Васильович задоволеним тим, як проходить підготовчий процес.

"Ми зібралися ще 30 квітня, добиралися дві доби. Спершу приїхали гравці Шахтаря, 5 травня прибули динамівці. Хлопці добре тренувалися, провели збори і три гри. До жодного з них немає запитань. Зараз ми будемо приймати рішення, вони завжди складні, але такий футбол – тут виживають найсильніші. Тепер даємо хлопцям два вихідні. Я задоволений зборами", – відповів тренер збірної.

Майбутні плани збірної

Попереду у збірної два вихідні, які проведуть у Любляні. Петраков розповів про майбутні поєдинки, але доля найближчого спарингу під великим питанням.

Поки що немає запланованої гри на 23 травня, але мені говорять, що вона може відбутися. Також на 90% ми зіграємо з командою ДР Конго 26-го числа, коли зберуться всі легіонери. 30 травня потренуємося й вилетимо до Глазго. Дай Боже, щоб усі були здорові, адже в цей вік-енд буде тур англійської Прем’єр-ліги. Маліновський пропускає матч Аталанти, тож приїде раніше,

– розповів наставник України.

Нагадаємо, що у попередній контрольній грі травмувався динамівець Денис Попов. Центральний захисник пошкодив ахіллові сухожилля. Футболіст відправив у Рим, де підтвердили інформацію, що ахілл цілий, але є незначні пошкодження. На відновлення знадобиться близько тижня.

Наприкінці пресконференції Петраков подякував хорватській Рієці за зіграний спаринг. Пригадав тренер й передматчевий перфоменс, коли українські футболісти вийшли на поле з прапорами Євросоюзу. Команда чітко дала зрозуміти світу ціль України стати частинкою ЄС.

До слова. Такий же перфоменс був у попередній грі проти італійського Емполі.