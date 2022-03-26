Петраков хотів вступити до територіальної оборони Києва, проте йому відмовили

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони. Однак йому відмовили через вік.

Петракову відмовили через його вік

За словами ведучого популярного ютуб-каналу, Петраков залишився в Києві. Він хотів допомогти обороняти рідну країну від окупантів.

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Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас",

– сказав Співаковський.

"Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – додав журналіст.

Раніше головний тренер національної команди зазначав, що тікати зі столиці України йому не хочеться, бо це його рідне місто.

Що відомо про Петракова