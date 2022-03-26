Петраков хотів вступити до територіальної оборони Києва, проте йому відмовили
Джерело:"ТаТоТаке"
Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що головний тренер збірної України Олександр Петраков намагався вступити до тероборони. Однак йому відмовили через вік.
Петракову відмовили через його вік
За словами ведучого популярного ютуб-каналу, Петраков залишився в Києві. Він хотів допомогти обороняти рідну країну від окупантів.
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Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас",
– сказав Співаковський.
"Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – додав журналіст.
Раніше головний тренер національної команди зазначав, що тікати зі столиці України йому не хочеться, бо це його рідне місто.
Що відомо про Петракова
- Олександр Петраков влітку 2021 року очолив національну збірну України з футболу. Спершу Петраков був виконувачем обов'язків головного тренера.
- Восени тренер вивів збірну України в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. УАФ запропонувала тренеру контракт до кінця 2022 року.
- Петраков – чемпіон світу 2019 року. Він привів збірну України U-20 до першої в історії перемоги на Мундіалі.