З Києва їхати не збирається

За словами Петракова, у середині лютого він перебував у Туреччині, де відвідував тренувальні збори українських клубів. Тренер зазначає, що коли йому говорили про можливе вторгнення Росії до України, він скептично ставився до цієї інформації. Про те, що розпочалася війна, Олександр Петраков дізнався від сина.

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"Коли все сталося, мені зателефонував син і розповів, що розпочалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія, ні людей, ні друзів уже в мене там немає", – сказав він.

Головний тренер збірної України війну переживає у Києві. Він зазначав, що тікати зі столиці України йому не хочеться, бо це його рідне місто.

"Я корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю в Києві у себе вдома. Російською скажу, українською не вийде: "западло кудись їхати", боятися, бігти зі свого рідного міста. Я так вирішив, не хочу, нічого не боюся, я хлопець стійкий", – заявив Олександр Петраков.