"Кожна людина має бути корисною на своєму місці"

Ребров ініціював фонд допомоги української армії. Також йому допомогли українські футболісти

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Кожна людина має бути корисною на своєму місці. Я не військовий, але якщо буде потреба, я в будь-якому разі приїду, бо це мій народ. Ми відкрили фонд, дуже велику суму зібрали, передали у фонд армії, зараз точково допомагаємо,

– сказав тренер.

Фахівець зазначив, що не розуміє, як грають у футбол багато українських гравців. За його словами, зараз важко сконцентруватися на будь-якій роботі.

"Я не розумію, як грають у футбол Ярмоленко, Зозуля, Зінченко, Малиновський. Їхній і мій психологічний стан не дозволяє сконцентровано працювати. Немає тих емоцій, що були раніше", – додав Ребров.