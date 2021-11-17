Відповідне рішення схвалили під час засідання, яке відбулося 17 листопада у столичному Будинку футболу. Кандидатуру наставника члени Виконавчого комітету підтримали одноголосно.

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Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної,

– зазначив президент УАФ Андрій Павелко.



Виконком УАФ затвердив Олександра Петракова головним тренером збірної / Фото УАФ

Шлях Петракова у національній збірній

Олександр Петраков 17 серпня став виконувачем обов'язків головного тренера збірної України. Тоді в активі "синьо-жовтих" були лише три очки після трьох зустрічей у кваліфікації до ЧС-2022.

Через три місяці роботи, 16 листопада, українська національна команда виборола право на участь у плей-офф відбору до Чемпіонату світу в Катарі, не програвши жодного поєдинку:

звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу – Франції;

перемогла у виїзних матчах з Фінляндією та Боснією і Герцеговиною.

Зверніть увагу! Контракт Олександра Петракова з УАФ діятиме до 30 грудня 2022 року – тобто до завершення Чемпіонату світу в Катарі з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року – тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.