Петракову відмовили через його вік

За словами ведучого популярного ютуб-каналу, Петраков залишився в Києві. Він хотів допомогти обороняти рідну країну від окупантів.

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Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас",

– сказав Співаковський.

"Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – додав журналіст.

Раніше головний тренер національної команди зазначав, що тікати зі столиці України йому не хочеться, бо це його рідне місто.

Що відомо про Петракова