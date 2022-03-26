Петракову відмовили через його вік
За словами ведучого популярного ютуб-каналу, Петраков залишився в Києві. Він хотів допомогти обороняти рідну країну від окупантів.
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Олександр Васильович Петраков залишився в Києві, навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександр Васильович, вам же 64 роки. Давайте ми краще без вас",
– сказав Співаковський.
"Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – додав журналіст.
Раніше головний тренер національної команди зазначав, що тікати зі столиці України йому не хочеться, бо це його рідне місто.
Що відомо про Петракова
- Олександр Петраков влітку 2021 року очолив національну збірну України з футболу. Спершу Петраков був виконувачем обов'язків головного тренера.
- Восени тренер вивів збірну України в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. УАФ запропонувала тренеру контракт до кінця 2022 року.
- Петраков – чемпіон світу 2019 року. Він привів збірну України U-20 до першої в історії перемоги на Мундіалі.