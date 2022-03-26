Петракову отказали из-за его возраста
По словам ведущего популярного ютуб-канала, Петраков остался в Киеве. Он хотел помочь оберегать родную страну от оккупантов.
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Александр Васильевич Петраков остался в Киеве, даже пошел, как я знаю, в терроборону. Ему сказали: "Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте мы лучше без вас",
– сказал Спиваковский.
"Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома", – добавил журналист.
Ранее главный тренер национальной команды отмечал, что бежать из столицы Украины ему не хочется, потому что это его родной город.
Что известно о Петракове
- Александр Петраков летом 2021 года возглавил национальную сборную Украины по футболу. Сперва Петраков был исполняющим обязанности главного тренера.
- Осенью тренер вывел сборную Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. УАФ предложила тренеру контракт до конца 2022 года.
- Петраков – чемпион мира 2019 года. Он привел сборную Украины U-20 к первой в истории победе на мундиале.