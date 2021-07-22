Перші змагання на Олімпіаді, оренда гравців Динамо: головні новини спорту 21 липня

Оліміаада-2020 в Токіо офіційно стартує 23 липня, але вже 21 липня відбулися перші змагання. Динамо віддало в оренду одразу 12 футболістів в Чорноморець. Такими були головні новини спорту в середу, 21 липня

Олімпіада-2020 та Олімпіада-2032

Україна матиме одразу двох прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади. Це олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Україну на Олімпіаді представлятиме і тенісистка Еліна Світоліна. Вона розповіла про умови проживання в олімпійському селищі.

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На Олімпіаді відбулися перші змагання.

Були зіграні й футбольні матчі. Матч між жіночими збірними Бразилії та Китаю увійшов в історії змагань одразу завдяки двом футболісткам.

Збірна Німеччини на матч проти Бразилії вийде з траурними пов'язками.

Австралійський Брісбен обрано місцем проведення Олімпіади в 2032 році.

Динамо віддає гравців в оренду

Київське Динамо відправило в одеський Чорноморець одразу 12 гравців в оренду. Серед них і чемпіона світу в складі юнацької збірної України Георгій Цитаішвілі, який прийняв грузинське громадянство. Правда він одразу ж травмувався і пропустить два тижні.

Окрім того, головний тренер Динамо Мірча Луческу не бачить у складі одразу шістьох гравців, тож достроково відправив їх зі зборів до Києва.