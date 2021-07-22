Олимпиада-2020 и Олимпиада-2032

Украина будет получит двух знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады. Это олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Украину на Олимпиаде будет представлять и теннисистка Элина Свитолина. Она рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.

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На Олимпиаде состоялись первые соревнования.

Были сыграны и футбольные матчи. Матч между женскими сборными Бразилии и Китая вошел в историю соревнований сразу благодаря двум футболисткам.

Сборная Германии на матч против Бразилии выйдет с траурными повязками.

Австралийский Брисбен выбран местом проведения Олимпиады в 2032 году.

Динамо отдает игроков в аренду

Киевское Динамо отправило в одесский Черноморец сразу 12 игроков в аренду. Среди них и чемпиона мира в составе юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили, принявший грузинское гражданство. Правда, он сразу же травмировался и пропустит две недели.

Кроме того, главный тренер Динамо Мирча Луческу не видит в составе сразу шестерых игроков, поэтому досрочно отправил их со сборов в Киев.