Олимпиада-2020 и Олимпиада-2032
Украина будет получит двух знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады. Это олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Украину на Олимпиаде будет представлять и теннисистка Элина Свитолина. Она рассказала об условиях проживания в олимпийской деревне.
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На Олимпиаде состоялись первые соревнования.
Были сыграны и футбольные матчи. Матч между женскими сборными Бразилии и Китая вошел в историю соревнований сразу благодаря двум футболисткам.
Сборная Германии на матч против Бразилии выйдет с траурными повязками.
Австралийский Брисбен выбран местом проведения Олимпиады в 2032 году.
Динамо отдает игроков в аренду
Киевское Динамо отправило в одесский Черноморец сразу 12 игроков в аренду. Среди них и чемпиона мира в составе юношеской сборной Украины Георгий Цитаишвили, принявший грузинское гражданство. Правда, он сразу же травмировался и пропустит две недели.
Кроме того, главный тренер Динамо Мирча Луческу не видит в составе сразу шестерых игроков, поэтому досрочно отправил их со сборов в Киев.