Світоліній заборонили їхати зі своєю командою

Еліна Світоліна була однією з перших серед українських тенісисток, яка прилетіла у Токіо. Українка розповіла, що спортсмени вільно можуть пересуватись в Олімпійському селищі, тренуватись та ходити в їдальню. Однак усюди потрібно ходити у масці. Вона повинна бути на обличчі навіть під час бігу на біговій доріжці.

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Спортсмени щодня здають тести на коронавірус. 26-річна тенісистка відзначила організаторів Олімпіади-2020 у Токіо, які створили більш комфортні умови для учасників змагань, ніж ті, які були у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 2016 році.

Світоліній заборонили брати у Токіо будь-кого зі своєї команди і навіть тренера англійця Ендрю Беттлса. Тому з нашими тенісистками присутній лише капітан збірної Михайло Філіма. Хоча багато спортсменів взяли із собою цілу команду професіоналів.

Знаю, що досить багато гравців приїхали з тренерами, тренерами з фітнесу, зі своїми психологами, тому дивно, чому у мене не було можливості взяти свого тренера,

– заявила Еліна.

"Спортсмени живуть в апартаментах на 3 кімнати, де на 6 осіб лише один туалет"

А от з проживанням Еліні пощастило дещо краще, ніж іншим спортсменам. В української тенісистки окрема кімната з туалетом та кондиціонером: "Найголовніше – кондиціонер, який працює, тому що на вулиці 35 градусів, дуже жарко. Знаю, що деяким гравцям не пощастило, тому що вони живуть в апартаментах на 3 кімнати, де на 6 осіб лише один туалет. Для великих команд це досить важко, тому що стіни картонні й все чути".

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Світоліна ще не встигла перетнутись з іншими українськими спортсменами. У кожного свій графік тренувань та підготовки до Олімпіади. Еліна сподівається побачити інших учасників змагань, які виступатимуть під "синьо-жовтим" прапором. Усі українці проживають в одній будівлі.

Заборона відвідувати змагання інших видів спорту

Тенісистка шкодує, що спортсмени не зможуть їздити на змагання, щоб підтримати один одного. Спортсменка бідкається на шалену спеку та вологість. Вона не була готова до такого клімату. В Еліни ще є декілька днів на акліматизацію та підготовку до старту.

Всі перебувають в однакових умовах, так що я намагаюся бути готовою до всього. Я рада, що приїхала, і дуже щаслива бути членом української команди. Я в передчутті від старту турніру, сподіваюся, що зможу допомогти Україні взяти медаль,

– підсумувала Світоліна.