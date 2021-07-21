У такий спосіб гравці збірної Німеччини вшанують пам'ять жертв повені, що накрила країну. Стихійне лихе забрало життя вже 165 німецьких громадян. Ще декілька сотень вважаються зниклими.

До теми Катастрофа у Німеччині та зміни клімату: чому це все пов'язано

Перший матч на олімпіаді збірна Німеччини футболу зіграє проти Бразилії. Гра відбудеться в четвер, 22 липня. І розпочнеться о 14:30 за київським часом.

В одному квартеті зі збірними Німеччини та Бразилії – команди Кот-д'Івуару та Саудівської Аравії.

Повені в Німеччині: головне