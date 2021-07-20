За попередньою інформацією, футболісти найближчим часом повинні достроково залишити збори і повернутися до Києва. Серед них — нападник Владислав Супряга і нігерійський півзахисник Беніто.
До слова Динамо мінімально програло Атлетіку Більбао: відео
Третій збір Динамо
21 липня київська команда в повному складі переїде на додатковий третій міні-збір в Австрію, де буде тренуватися і проведе два контрольні поєдинки.
- В останніх восьми контрольних поєдинках кияни здобули дві перемоги, два рази програли і чотири рази зіграли внічию.
- 23 липня підопічні Луческу зіграють з німецьким Уніоном (Берлін), зустріч пройде в місті Кематен і почнеться о 18:00 за київським часом. А 26 липня запланований спаринг з іспанським Вільярреалом у місті Куфштайн, початок о 17:30.