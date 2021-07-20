За попередньою інформацією, футболісти найближчим часом повинні достроково залишити збори і повернутися до Києва. Серед них — нападник Владислав Супряга і нігерійський півзахисник Беніто.

До слова Динамо мінімально програло Атлетіку Більбао: відео

Третій збір Динамо

21 липня київська команда в повному складі переїде на додатковий третій міні-збір в Австрію, де буде тренуватися і проведе два контрольні поєдинки.