"Динамо" може продати Циганкова за круглу суму: пропозиція надійшла
Київське "Динамо" отримало пропозицію щодо трансферу Віктора Циганкова. Клуб може отримати від переходу футболіста у іншу команду близько 25 мільйонів доларів.
Про можливий трансфер футболіста повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside". Який клуб зробив офіційну пропозицію наразі не повідомляється.
Читайте також: Циганков – найдорожчий футболіст України, Миколенко та Матвієнко виросли в ціні
Кияни повісили на нападника досить таки пристойну суму – 25 мільйонів доларів. Також непогано київський клуб може заробити від продажу Супряги та Миколенка. До слова, останнім серйозно зацікавився італійський "Мілан". А Супряга може перейти теж у Серію А, але у "Болонью".
Владислав Супряга обійдеться італійському клубу у 15 мільйонів доларів, а от Віталій Миколенко вдвічі дорожче – 30 мільйонів доларів.
"Динамо" не надто охоче розглядатиме пропозиції із меншими сумами. Але пропозиція по Віктору Циганкову вже надійшла, її сума дещо менша встановленої, але допустима. Перемовини будуть відбуватись без сторонніх та розглядатимуться за зачиненими дверима.
Кар'єра Циганкова у "Динамо"
- У 2016 році Циганков дебютував за киян в УПЛ. 2017 року Віктор Циганков став наймолодшим гравцем "Динамо", який оформив хет-трик, що допоміг киянам здобути домашню розгромну перемогу над львівськими "Карпатами" (5:0).
- За підсумками сезону 2018/19 став кращим гравцем сезону в УПЛ за системою "гол+пас" (18+11), але посів другу сходинку як у гонці бомбардирів, так і у списку найкращих асистентів, відставши на один бал від "гірників" Жуніора Мораеса та Тайсона, відповідно.
- Влітку 2016 року дебютував у національній збірній України.