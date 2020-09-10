Київське "Динамо" отримало пропозицію щодо трансферу Віктора Циганкова. Клуб може отримати від переходу футболіста у іншу команду близько 25 мільйонів доларів.

Про можливий трансфер футболіста повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside". Який клуб зробив офіційну пропозицію наразі не повідомляється.

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Кияни повісили на нападника досить таки пристойну суму – 25 мільйонів доларів. Також непогано київський клуб може заробити від продажу Супряги та Миколенка. До слова, останнім серйозно зацікавився італійський "Мілан". А Супряга може перейти теж у Серію А, але у "Болонью".

Владислав Супряга обійдеться італійському клубу у 15 мільйонів доларів, а от Віталій Миколенко вдвічі дорожче – 30 мільйонів доларів.

"Динамо" не надто охоче розглядатиме пропозиції із меншими сумами. Але пропозиція по Віктору Циганкову вже надійшла, її сума дещо менша встановленої, але допустима. Перемовини будуть відбуватись без сторонніх та розглядатимуться за зачиненими дверима.

Кар'єра Циганкова у "Динамо"