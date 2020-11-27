У четвер, 26 листопада, відбулась церемонія прощання з легендою футболу Дієго Марадоною. Після чого його поховали на кладовищі Белла-Віста поруч з батьками неподалік Буенос-Айреса.

У вівторок, 25 листопада, перестало битись серце легендарного футболіста Дієго Марадони. Наступного дня у Аргентині відбулось прощання з гравцем у місцевому президентському палаці. Церемонія повинна була відбуватись 48 годин, але заворушення біля будівлі спричинили фанати. Тому прощання було достроково завершено, пише 24 канал.

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Сім'я Марадони попросила завершити прощання, а потім катафалк з тілом гравця виїхав з президентського палацу.

Похоронили 60-річного Марадону поруч з батьками на кладовищі Bella Vista неподалік Буенос-Айреса. На церемонії поховання були присутні лише родичі аргентинця. Територія була під охороною, поліція не допускала фанатів, які хотіли відвідати похорони свого кумира.

Los restos de Diego Maradona fueron enterrados en un cementerio de Bella Vista junto a sus padres https://t.co/EOlZ1KxTds — TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020

Що відомо про смерть Дієго Марадони: головне

25 листопада відійшов у вічність Дієго Марадона. 30 жовтня аргентинець відсвяткував своє 60-річчя. А вже через три дні його здоров'я різко погіршилось. Футболіст потрапив до лікарні з крововиливом у мозку. Тому на нього чекала операцію.

11 листопада футболіста виписали з лікарні, де вдома за ним доглядала медсестра.

Вранці 25 листопада після сніданку аргентинцю стало погано. Декілька медичних бригад рятували життя Дієго, але все було марно. Згодом з'явилась інформацію, що юрист футболіста вщент розкритикував медиків. Й ого клієнт протягом 12 годин був позбавлений допомоги.

Причина смерті – гостра серцева недостатність у пацієнта з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза.

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