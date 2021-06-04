Пам'ятник відкрили перед матчем між збірними Аргентини та Чилі у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

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Пам'ятник встановили перед новим стадіоном "Estadio Madre de Ciudades", який лише нещодавно відкрили.

На відкриття пам'ятника прийшли і футболісти збірної Аргентини. А на матч проти Чилі вони вийшли у спеціальних футболках, присвячених Марадоні. Це був перший матч для збірної Аргентини, після того, як Дієго Марадона помер.

Щодо самої статуї, то вона має п'ять метрів у висоту та цілковито виконана з бронзи. Її встановили на п'єдесталі поблизу одного з входів на стадіон, звідки відкривається вид на річку Ріо-Дульсе.



Бронзова статуя Дієго Марадони в Аргентині / Фото AFA