Лікарям загрожує до 25 років в'язниці

В Аргентині розслідування довело, що лікарі є причетними до смерті Марадони. Було встановлено, що ексфутболіста неналежним чином доглядали.

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Повідомляється, що офіс прокурора Сан-Ісідро отримав у розпорядження аудіозаписи розмов між лікарями та людьми з оточення Марадони.

В офісі прокурора з'ясували, що лікарі дозволяли Марадоні приймати препарати, які він вважав за потрібне. В організмі Марадони було знайдено психотропні препарати, які використовуються для лікування ознак тривоги та депресії.

Офіс прокурора з'ясував, що Марадона не мав дозволу, щоб покинути лікарню, де йому зробили операцію на мозку. Та 11 листопада він самовільно поїхав додому.

Звинувачення отримали нейрохірург, який проводив операцію на мозку Марадони, психіатр, а також три медсестри, лікар і психолог. Їм висунули звинувачення у халатності. Якщо вина лікарів буде доведена, вони можуть потрапити до в'язниці на термін до 25 років.

Судові слухання у справі Марадони розпочнуться 31 травня. Нейрохірург та психіатр зазначили, що не збираються визнавати своєї вини.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у 60-річному віці. Причиною смерті став серцевий напад. Перед цим Марадона переніс операцію на мозку.