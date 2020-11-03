Марадона потрапив у лікарню після святкування 60-річчя
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона потрапив до лікарні після святкування 60-річчя. Марадону лікують від депресії.
Марадона госпіталізований і буде проходити лікування від депресії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Associated Press.
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"Він цілий тиждень сумував, відмовлявся приймати їжу", – розповів представник Марадони.
Як Марадона потрапив у лікарню
Марадону відвезли у лікарню поблизу Буенос-Айреса на прохання його особистого лікаря. Останній вирішив, що там буде простіше оцінити загальний стан здоров'я ексфутболіста.
Госпіталізація відбулася ще 2-го листопада: через три дні після того, як Марадона відзначив 60-річчя.
Близькі до Марадони люди запевнили, що припущення про те, що Дієго заразився COVID-19, не відповідають дійсності.
Що відомо про Марадону?Дієго вважається одним з найкращих гравців в історії футболу. Він – чемпіон світу 1986 року. На клубному рівні виступав за команди "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Барселона" (Іспанія), "Наполі" (Італія).
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