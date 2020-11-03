Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона потрапив до лікарні після святкування 60-річчя. Марадону лікують від депресії.

Марадона госпіталізований і буде проходити лікування від депресії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Associated Press.

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"Він цілий тиждень сумував, відмовлявся приймати їжу", – розповів представник Марадони.

Як Марадона потрапив у лікарню

Марадону відвезли у лікарню поблизу Буенос-Айреса на прохання його особистого лікаря. Останній вирішив, що там буде простіше оцінити загальний стан здоров'я ексфутболіста.

Госпіталізація відбулася ще 2-го листопада: через три дні після того, як Марадона відзначив 60-річчя.

Близькі до Марадони люди запевнили, що припущення про те, що Дієго заразився COVID-19, не відповідають дійсності.