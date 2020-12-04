Стадіон Наполі перейменували на честь Марадони
Стадіон італійського футбольного клубу Наполі "Сан-Паоло" офіційно перейменували. Домашня арена неаполітанського клубу названа на честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада.
Назву стадіону офіційно змінено у п'ятницю, 4-го грудня. Про це повідомляє сайт муніципальної адміністрації Неаполя.
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Пропозицію про перейменування зробили мер Наполі Луїджі Де Маджістріс і радник з топонімії Алессандра Клементе. Рішення підписали всі члени міської ради.
В офіційному акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадона відзначений як "найбільший футболіст всіх часів".
Помер Дієго Марадона: головне
Марадони несподівано помер 25-го листопада на 60-у році життя. Медики протягом двох годин боролися за життя Марадони, після чого констатували смерть.
Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. Під слідством опинився його лікар Леопольдо Луці, в домі якого пройшли обшуки.
В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу, а з футболістом прийшли попрощатися мільйони фанатів.
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