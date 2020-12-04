Стадіон італійського футбольного клубу Наполі "Сан-Паоло" офіційно перейменували. Домашня арена неаполітанського клубу названа на честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Назву стадіону офіційно змінено у п'ятницю, 4-го грудня. Про це повідомляє сайт муніципальної адміністрації Неаполя.

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Пропозицію про перейменування зробили мер Наполі Луїджі Де Маджістріс і радник з топонімії Алессандра Клементе. Рішення підписали всі члени міської ради.

В офіційному акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадона відзначений як "найбільший футболіст всіх часів".

До уваги. Марадона виступав за Наполі з 1984 до 1991 року. У складі італійського клубу він став дворазовим чемпіоном Італії (1986/87, 1989/90), виграв Кубок і Суперкубок Італії, а також став володарем Кубка УЄФА (1988/89). Наполі ніколи не ставав чемпіоном Італії без Марадони.

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Марадони несподівано помер 25-го листопада на 60-у році життя. Медики протягом двох годин боролися за життя Марадони, після чого констатували смерть.

Юрист Марадони вимагає розслідувати дії лікарів. Під слідством опинився його лікар Леопольдо Луці, в домі якого пройшли обшуки.

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу, а з футболістом прийшли попрощатися мільйони фанатів.

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