"Голуби миру" в ООН вирішили, що не потрібно зупиняти війну в Україні за допомогою посилення санкцій проти агресорів. Достатньо буде допустити спортсменів із держав-терористів під нейтральним прапором і війна зупиниться сама собою.

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Дискримінація прав агресорів

На думку експерток, у разі недопущення атлетів з Росії та Білорусі будуть порушені їхні права, а тому вони повинні виступати у нейтральному статусі. А той факт, що переважна більшість цих спортсменів підтримують геноцид українців – "поважних" експерток мало турбує.

Ми закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку, забезпечити недискримінацію будь-якого спортсмена, зважаючи на його національність. Рекомендації МОК підняли серйозні питання прямої дискримінації, адже атлетів не повинні дискримінувати на основі їх національності,

– заявили експертки ООН.

Відповідну заяву ухвалили експертки Ради ООН з прав людини – Александра Ксантакі (є спеціальною доповідачкою в області культурних прав з жовтня 2021 року) та К.П. Ашвіні (є спеціальною доповідачкою з питань сучасних форм расизму з листопада 2022 року).

Формально експерки підтримали українських спортсменів, але далі глибокої стурбованості справа не дійшла.

Ми розуміємо намір підтримати українських атлетів та український олімпійський рух, який жахливо страждає через війну, як і всі українці. Але МОК та загалом олімпійський рух має дотримуватися Олімпійську хартію, а у більш широкому сенсу міжнародні норми щодо прав людини, які забороняють дискримінацію,

– йдеться у заяві експерток ООН.

Зазначимо, що саме ці дві експертки лобіювали повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. У вересні 2022 року вони спрямували лист до МОК з рекомендаціями по відстороненим атлетів. Наприкінці січня Комітет опублікував відповідну заяву щодо відсторонення Росії.

Нагадаємо, що НОК України різко засудив наміри МОК повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань. Крім того, низка європейських країн приєдналася до наміру нашої держави бойкотувати Олімпіаду-2024 в Парижі. Зокрема міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук повідомив про намір створення коаліції проти участі Росії та Білорусі в Іграх.

Також низка видатних спортсменів, в тому числі Володимир Кличко, Еліна Світоліна, Андрій Шевченко, виступили із засудженням рішення МОК повернути атлетів із держав-терористів до міжнародних змагань.