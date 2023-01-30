Міжнародний олімпійський комітет планує допустити представників спорту з держав-агресорів до Олімпійських змагань. Чиновників не зупиняє навіть ультиматум України з цього приводу.

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Необхідна коаліція проти участі Росії та Білорусі в ОІ-2024

Підтримку позиції українського НОКу продемонструвала братня Польща. На думку міністра спорту Каміля Бортнічука, допуск росіян до Олімпіади є неприйнятним.

Не можу уявити собі подібний сценарій. Польща і Велика Британія знаходяться в авангарді зусиль зі створення міжнародної коаліції проти участі Росії та Білорусі в Олімпіаді в наступному році,

– сказав Каміль Бортнічук.

Для того, щоб протистояти намірам МОК, союзники України закликають до створення широкої коаліції. В такому разі, організація Ігор стане неможливою.

Це буде залежати від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли б відбутися,

– заявив міністр спорту Польщі.

Нагадаємо, що прем'єрка Естонії Кая Каллас теж продемонструвала підтримку Україні. На її думку, якщо російських та білоруських спортсменів допустять до участі в Олімпіаді, то це може зіграти на руку пропаганді непокараного агресора.

В свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав представникам МОК, що 45 медалей на Олімпіаді в Токіо завоювали представники армії Росії. Тієї самої армії, яка веде злочинну війну проти України.