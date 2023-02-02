Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер відомий своїми лекціями про історію України. Також він має чимало досліджень про історію України в XX столітті – "Червоний князь", "Чорна земля", "Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним", "Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь" та інші. В листопаді 2022 року Тімоті Снайдер став послом платформи United24. Він особисто прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас В США висловилися щодо допуску росіян на Оліміпаду-2024: не відкидають такої можливості

Історик чимало уваги приділяє Україні та її підтримці у війні з Росією. Тож рішення Міжнародного олімпійського комітету про можливий допуск росіян до Олімпіади-2024 не залишився поза його увагою.

"Український десятиборець Володимир Андрощук не представлятиме свою країну на Олімпіаді в Парижі через те, що його щойно вбили російські збройні сили. В інших новинах МОК повідомляє, що російських спортсменів чекають у Парижі", – написав Тімоті Снайдер.

Український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук загинув 25 січня. Він захищав Україну на бахмутському напрямку. 10 січня йому виповнилося 22 роки.

Володимир Андрощук представляв Україну на міжнародних змаганнях. У 2018 році легкоатлет увійшов до складу національної збірної на чемпіонат Європи U18 з легкої атлетики. Андрощук змагався у десятиборстві, однак завоювати медалі йому не вдалось. Також Володимир представляв Україну на чемпіонаті Європи U20 у 2020 році, де став шостим у сучасному п'ятиборстві.

Андрощук неодноразово ставав призером легкоатлетичних стартів в Україні. У 2019 році Володимир переміг у десятиборстві на чемпіонаті України U20.

Після звістки про смерть Андрощука, його друг Ілля Кравченко, який спеціалізується на стрибках із жердиною, свою перемогу на турнірі в Німеччині присвятив саме йому.

На смерть Андрощука відреагувала і українська тенісистка Еліна Світоліна. Вона закликала і далі не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань, допоки їх війська вбивають безневинних українців.