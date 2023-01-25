Заява Міжнародного олімпійського комітету була опублікована на підставі консультацій членів МОК, представників спортсменів, міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів.
Варте уваги Ніякої Росії: УЄФА офіційно відібрала в Казані право приймати матч за Суперкубок 2023
Обговорення складалося з трьох частин. І саме на їх основі опублікована заява МОК.
Санкції проти Росії та Білорусі
Учасники консультацій одностайно підтвердили та закликали до посилення санкцій, які вже діють:
- Жодних міжнародних спортивних подій, організованих або підтриманих міжнародними федераціями чи національними олімпійськими комітетами у Росії чи Білорусі.
- Ніяких прапорів, гімнів, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн не буде показано на будь-якому спортивному заході чи зустрічі, включно з усім місцем проведення.
- Жоден російський чи білоруський уряд чи чиновник не повинен бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
Солідарність з Україною та її спортсменами
Стосовно солідарності з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою, також була одностайна підтримка:
- Продовжувати й навіть зміцнювати повну та непохитну відданість солідарності з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою, щоб мати сильну команду від України на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та на Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 року.
- Заохочувати всі міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, а також організаторів спортивних заходів докласти всіх можливих зусиль для сприяння тренуванням, підготовці та участі українських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях.
Допуск російських та білоруських спортсменів до змагань
Однак під час цих обговорень не обійшлося і без того, щоб вкотре підняти питання допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Одностайності в прийнятому рішенні не було. Тож там вирішили "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації відповідно до Олімпійської хартії".
"Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт", – переконані в МОК.
Відтак розглядають можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у випадку дотриманням суворих умов. До таких в МОК віднесли:
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. А також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.
Окрім того, всі заявки від таких спортсменів проходитимуть індивідуальну перевірку. І якщо такий атлет не дотримується критеріїв прийнятності чи суворих умов участі, його слід негайно відсторонити від змагань.