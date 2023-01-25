Заява Міжнародного олімпійського комітету була опублікована на підставі консультацій членів МОК, представників спортсменів, міжнародних федерацій та національних олімпійських комітетів.

Варте уваги Ніякої Росії: УЄФА офіційно відібрала в Казані право приймати матч за Суперкубок 2023

Обговорення складалося з трьох частин. І саме на їх основі опублікована заява МОК.

Санкції проти Росії та Білорусі

Учасники консультацій одностайно підтвердили та закликали до посилення санкцій, які вже діють:

Жодних міжнародних спортивних подій, організованих або підтриманих міжнародними федераціями чи національними олімпійськими комітетами у Росії чи Білорусі.

Ніяких прапорів, гімнів, кольорів чи будь-яких інших символів цих країн не буде показано на будь-якому спортивному заході чи зустрічі, включно з усім місцем проведення.

Жоден російський чи білоруський уряд чи чиновник не повинен бути запрошений або акредитований на будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.

Солідарність з Україною та її спортсменами

Стосовно солідарності з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою, також була одностайна підтримка:

Продовжувати й навіть зміцнювати повну та непохитну відданість солідарності з українськими спортсменами та українською олімпійською спільнотою, щоб мати сильну команду від України на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та на Зимових Олімпійських іграх у Мілані 2026 року.

Заохочувати всі міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, а також організаторів спортивних заходів докласти всіх можливих зусиль для сприяння тренуванням, підготовці та участі українських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях.

Допуск російських та білоруських спортсменів до змагань

Однак під час цих обговорень не обійшлося і без того, щоб вкотре підняти питання допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Одностайності в прийнятому рішенні не було. Тож там вирішили "поважати права всіх спортсменів без будь-якої дискримінації відповідно до Олімпійської хартії".

"Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт", – переконані в МОК.

Відтак розглядають можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у випадку дотриманням суворих умов. До таких в МОК віднесли:

Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.

Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні. А також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.

Окрім того, всі заявки від таких спортсменів проходитимуть індивідуальну перевірку. І якщо такий атлет не дотримується критеріїв прийнятності чи суворих умов участі, його слід негайно відсторонити від змагань.