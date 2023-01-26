Намагання керівників МОК втриматись на двох стільцях може коштувати їм втратою авторитету. У своїй останній заяві комітет вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань, щоправда, з деякими обмеженнями.

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Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт відреагував на обурливе рішення МОК.

Росіян не повинно бути на міжнародних змаганнях

Чиновник вважає, що дане рішення суперечить здоровому глузду, адже таким чином комітет легалізує військову агресію країн-терористів. Мовляв, спортсмени не винуваті у злочинах керівництва їх держав. Тому тільки тверда позиція може вплинути на МОК.

"Частина міжнародних федерацій обурилася намаганням МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК.

Недопустимою така ситуація є і для нашої держави. Ми зверталися і будемо звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!", – зазначив у заяві Гутцайт.

Гутцайт: Україне не виключає бойкот Олімпіади

Україна не буде погоджуватися з рішенням МОК, а тому може піти на крайній крок – бойкот змагань, де будуть приймати участь росіяни.

Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань. Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді,

– написав Гутцайт у Facebook.

Раніше олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував можливий допуск росіян до міжнародних змагань. Титулований спортсмен і народний депутат України вважає, що тільки повна ізоляція спортсменів з країн-агресорів може вплинути на диктаторів, які розпочали війну.

Умови допуску росіян згідно заяви МОК