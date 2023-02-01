На ганебний випадок звернув увагу олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. Український спортсмен опублікував відео, на якому російські військові дякують російським гімнастам за допомогу.

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"Збірна Росії зі спортивної гімнастики підтримує армію країни, яка знищує моє рідне місто, мій рідний Донбас, мою Україну! На відео військові країни-агресора дякують російським спортсменам Нікіті Нагорному, Давиду, Денису та Артуру за придбаний квадрокоптер та допомогу армії. Гімнасти з Росії виступають за "руський мір", за геноцид українського народу, за терор на території нашої держави", – написав Олег Верняєв.

Нікіта Нагорний, якому дякують російські окупанти – олімпійський чемпіон Токіо-2020 зі спортивної гімнастики в командній першості. На тій де Олімпіаді він здобув і дві бронзові нагороди – в багатоборстві та у вправах на перекладині. Цілком ймовірно, що троє інших – це Давид Бєлявський, Денис Аблязін та Артур Далалоян, які теж були в складі російської збірної на Олімпіаді-2020.

Ще у 2020 році Нагорний очолив пропутінську мілітарну організацію "Юнармія". А після військового вторгнення Росії до України в лютому 2022 року, закликав підтримати російських військових.

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"І невже цих людей Міжнародний олімпійський комітет хочете допустити до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі? Невже олімпійська спільнота готова вітати пособників терору? Росія створює загрозу для всього світу, і міжнародна спільнота після трагічних подій в Маріуполі, Бучі, Дніпрі та інших містах нашої країни має це розуміти!", – написав Верняєв.