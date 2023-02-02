Андрій Шевченко нагадав, що міжнародні змагання – це спосіб транслювати будь-яку позицію. Український футболіст запевняє, що допуск росіян до Олімпійських ігор символізує про завершення війни в Україні.

Варте уваги Снайдер різко висловився щодо допуску росіян на Олімпіаду, згадавши загиблого українця Андрощука

Звернення Андрія Шевченка

Володар Золотого м'яча запевняє МОК, що спорту поза політикою не існує. Пробачати злочини росіянам та білорусам категорично заборонено.

Немає ніякого спорту поза політикою. Спортивні змагання рівня Олімпіади — це можливість транслювати будь-яке послання одразу до усіх людей на землі. І якщо спортсмени з Росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначне — війна завершена, можна все пробачити і все забути,

– написав Шевчеко у себе у фейсбук.

Отож, український футболіст логічно, що закликав не допускати спорсменів з країн-агресорів до змагань. Також Шевченко попрохав звернути увагу МОК на те, що робиться в Україні під час війни.

Але війна не завершена. Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має памятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває. Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війна в Україні не закінчена, і рішуче засудити російську агресію,

– написав Шевченко.

Абсурдне рішення МОК