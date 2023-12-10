Світ різко відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, запровадивши купу санкцій проти окупантів в різних сферах. У свою чергу, реакція спортивної спільноти виявилась не такою жорсткою.

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Більшість федерацій продовжують допускати росіян до змагань, але у нейтральному статусі. Тою ж дорогою пішов Міжнародний олімпійський комітет, який вирішив дозволити представникам Росії взяти участь на Олімпійських іграх. 24 канал пояснює сутність та наслідки такого рішення.

Що таке "нейтральний статус"

Нейтральний статус дозволяє вимагає від спортсмена позбутися представництва будь-якої держави на змаганні. Атлет їде в якості спортсмена без країни, за його виступів не будуть використовуватись прапор та гімн його держави тощо.

Росіяни вже не вперше змагаються на Олімпіаді у нейтральному статусі. Так було на Іграх-2020 у Токіо, коли на державу-терористку наклали санкції через систематичні антидопінгові порушення. Втім цього разі на Олімпіаді в Парижі будуть більш жорсткі вимоги.

Раніше росіяни брали участь в якості представника Олімпійського комітету Росії (команда ОКР), тобто фінасуванням їх поїздки займався сам ОКР. Тепер же громадяни Росії мають довести свою непричетність до олімпійського комітету країни-окупанта.

При цьому нейтральними можуть стати лише індивідуальні атлети. У командних видах спорту жодного спортсмена з Росії чи Білорусі не буде..

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Правила допуску росіян

Директор МОК з корпоративних комунікацій та звʼязків з громадськістю Крістіан Кло надав пояснення, що кожен нейтральний атлет має підписати документ про миротворчу місію олімпійського руху. Ось її текст:

Моя участь в Іграх залежить від дотримання мною певних фундаментальних правил, спрямованих на забезпечення цілісності Ігор, захисті здоров’я учасників Ігор і захисті чистих спортсменів. Я підтверджую, що знаю правила та обов’язки, які стосуються моєї участі в Іграх, які були доведені до моєї уваги моїм Національним олімпійським комітетом (НОК), Міжнародною федерацією (IF) або МОК. Дотримання мною цих правил підтримує місію МОК і Олімпійських ігор сприяти єдності та миру Я погоджуюся дотримуватися всіх цих правил і обов’язків, зокрема тих, що випливають із наступного: положення Олімпійської хартії, включно з миротворчою місією олімпійського руху

Всесвітнього антидопінгового кодексу, а також Антидопінгових правил МОК, що застосовуються до Ігор, і будь-яких пов’язаних положень, таких як Політика МОК і Правила для Олімпійських ігор XXXIII в Парижі, Франція

кодексу етики МОК, включаючи правила щодо запобігання маніпуляціям на змаганнях, які застосовуються до Ігор

концепції МОК щодо захисту спортсменів та інших учасників від переслідувань і жорстокого поводження у спорті (на період Ігор)

рекомендацій МОК щодо соціальних і цифрових медіа

будь-якого іншого набору правил та інструкцій (включно з їхніми оновленнями), пов’язані з моєю участю в Іграх.

Якщо казати більш простою мовою… Усі нейтральні атлети мають пройти спеціальну комісію, яка підтвердить його непричетність до державного фінансування з боку Росії, фінансування з боку ОКР, а також належність до військових структур країни-окупантки.

Крім того, спортсмен має довести свою непідтримку війни в Україні. Це стосується як офіційного виступу на пропагандистських заходах, так і проявах своєї позиції щодо цього питання в соцмережах.

Ні російському фінансуванню

Насправді на папері вимоги МОК виглядають доволі суворими. Спортсменам доведеться самим знаходити фінансування свого виступу на Олімпійських іграх або ж покрити всі витрати власноруч.

При цьому проходження перевірки на нейтральність теж коштуватиме грошей атлетам та членам його команди. Якщо атлет вирішить самостійно профінансувати свій виступ, це виллється у чималу копійчину.

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Звісно, більшість із них спробує знайти спонсора своєї участі. Але і в цьому випадку цей спонсор не має бути пов'язаний із державою Росія. При цьому будь-яка реклама російських брендів на Олімпіаді заборонена, тож потенційні спонсори і на цьому не зможуть заробити.

Залишається варіант або з меценатством, або ж фінансуванням від іноземних організацій. Ще однією важливою умовою для росіян є неучасть у внутрішніх змаганнях напередодні Олімпійських ігор.

Що не так із "нейтральністю"

Тож наче видається так, що МОК сильно закрутив гайки росіянам та зіграв на користь України. Втім таке враження дуже оптимістичне, а то і хибне.

По-перше, російські спортсмени виховались та стали такими саме у державі Росія. Всіма своїми здобутками вони зобов'язані терористичному режиму. Тож буде дивно, якщо такий спортсмен справді виступить проти провоєнної "лінії партії".

По-друге, проросійські державні компанії та сама держава може неофіційно профінансувати виступ атлета. Вони мають фінансові активи закордоном або ж атлет доведе, що ці фінанси він заробив раніше.

По-третє, в обмін на фінансування держава-терорист буде потребувати "фідбек" у вигляді пропаганди війни на Іграх. Що це може бути? Завуальовані літери "Z" на формі, якісь неоднозначні інтерв'ю, в яких атлет спробує виправдати "бідних руських солдатів" тощо.



Російські спортсмени на пропутінському концерті / росЗМІ

Обхідні шляхи для росіян

При цьому формулювання непідтримки війни є дуже лицемірним з боку МОК. Атлети мають довести відсутність своєї підтримки війни. Комітет не вимагає відкрито засудити вторгнення в Україну, йому достатньо просто, щоб спортсмен не був "замазаний".

Таким чином МОК йде назустріч росіянам, яких за відкрите засудження війни мають ув'язнити після повернення додому. Комітет же допускає, що ці люди мають повернутися в Росію і продовжувати своїми податками та досягненнями спонсорувати бюджет країни-терористки, яка ці гроші пустить на ракети.

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Ну і найцікавіше, що навіть в разі відкритої підтримки геноциду українців незрозумілі санкції, які МОК може застосувати проти росіян. Тобто так, їх можуть дискваліфікувати зі змагань чи відсторонити від турнірів на деякий час.

Але у порівнянні з масштабами російської пропаганди це буде дешева ціна. Тим паче, що тотальна більшість "нейтральних" атлетів і так не буде претендувати на медалі.

А якщо комусь із них вдасться виграти якусь нагороду? Немає сумніву, що після Олімпійських ігор російська держава залучить чимало фінансів та іншого ресурсу, щоб переконати вже відомого світу спортсмену встати на бік "Z-патріотів".

Як "Z-патріоти" вже потрапляли на міжнародні змагання

Підводних каменів чимало. У березні МОК рекомендував федераціям допустити росіян та білорусів у нейтральному статусі. За цей час вже було кілька випадків, коли на міжнародні турніри проходили прихильники війни.

Російський дзюдоїст Яго Абуладзе потрапив на чемпіонат світу, хоча до цього лайкав в інстаграмі пости Микити Івкіна та висловлював йому підтримку. Микита був одним із російських військових, які у 2022-му розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Відео підтримки війни від Абуладзе:

Найгучніший випадок, коли включилась російська пропаганда, став кейс Ольги Харлан. На ЧС з фехтування українка перемогла "нейтральну" Анну Смірнову, але відмовилась їй тиснути руку.

Та ж знала, що за цю відмову Ользі загрожує технічна поразка, тому залишилась на доріжці та дочекалась дискваліфікації українки. Згодом з'ясувалось, що Смірнова активно підтримує свого брата, який є російським військовим, та демонструє терористичні знаки "V" в соцмережах.



Ольга Харлан не потиснула руку Анні Смірновій / скріншот

Реакція світової спільноти

На жаль, переважна більшість країн підтримали МОК у допуску "нейтральних" росіян до Олімпіади. Кілька міністрів спорту засудили комітет, але їх тотальна меншість.

Український Мінмолодьспорту в особі очільника Матвія Бідного засудили МОК та навіть натякнув на можливий бойкот змагань. Втім є великі сумніви у цьому, адже від України на Ігри кваліфікувались близько 60 спортсменів, тоді як росіян очікується в районі десяти.

Крім того, влітку міністерство ще в особі тодішнього голови Вадима Гутцайта дозволив українцям брати участь у турнірах з нейтральними росіянами, задовольнившись дискваліфікацією держав Росія та Білорусь. Немає приводу вважати, що за керівництва Бідного міністерство кардинально змінить політику. Тим паче, що українські спортсмени не мають страждати від неадекватних рішень МОК.

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Цікаво, що і в Росії незадоволені рішенням МОК, називаючи його дискримінаційним та принизливим. Тобто ця постанова, яка була покликана знайти компроміс між сторонами, насправді не задовольнила жодну з них. Ось така вона принизлива позиція комітету, яка в будь-якому випадку кидає на олімпійський рух негативну тінь.

Довідка. XXXIII Олімпійські Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року в столиці Франції Парижі. У програмі Олімпіади будуть представлені 32 види спорту. Будуть розіграні 329 комплектів медалей серед більш ніж 10-ти тисяч спортсменів.