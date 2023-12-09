Міжнародний олімпійський комітет знехтував здоровим глуздом та допустив спортсменів з країн-терористів до Олімпійських ігор в Парижі. Таким чином, організація проігнорувала пам'ять жертв агресії Росії.

До теми "Росіяни не мають бути допущені до Олімпійських ігор": категорична заява тренера України з боксу

МОК несе відповідальність за заохочення агресії проти України

МЗС України назвав помилковим рішення Виконкому МОК. Нейтральний статус не знімає відповідальності з представників Росії та Білорусі.

Українська сторона доводила до олімпійського комітету та міжнародних партнерів ризики такого рішення. Білоруські та особливо російські спортсмени доволі часто представляють спортивні організації, пов‘язані зі збройними силами Російської Федерації. Частина із них перебуває на діючій російські військовій службі, частина із них носить на спортивній формі символи збройної агресії РФ проти України. МОК планує випустити на міжнародні спортивні арени спортсменів, які не лише симпатизують вбивствам українських жінок і дітей, але і, ймовірно, беруть безпосередню участь в цих страшних злочинах,

– йдеться у заяві МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже застерігав МОК, що Кремль використає кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропаганді.

"Москва не підійматиме білих нейтральних прапорів на змаганнях, як це представляє МОК, а демонструватиме тріумф здатності уникнути відповідальності за розв‘язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Члени Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, які ухвалили це рішення, несуть відповідальність за заохочення Росії та Білорусі до продовження збройної агресії проти України", – повідомило зовнішньополітичне відомство України.