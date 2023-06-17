Черговим таким випадком став російський представник дзюдо Яго Абуладзе. Спортсмен через соціальні мережі продемонстрував свою підтримку війні в Україні, яку розв'язала його країна-окупант.

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Не соромиться підтримувати війну

25-річний дзюдоїст ставить лайки та коментує світлини тренеру з дзюдо Микиті Івкіну, який разом із іншими російськими військовими у 2022-му році розпочали повномасштабну війну в Україні. Абуладзе висловлює підтримку свому земляку.

Цікаво, що Яго є російським дзюдоїстом грузинського походження.

Російський дзюдоїст підтримує війну в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, що дзюдоїсти з Росії та Білорусі отримали право повернутись на міжнародні змагання. Федерація позитивно відреагувала на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету, який закликав повернути представників цих ворожих країн не лише на татамі, а й в інші види спорту.

Відзначимо, що Абуладзе, який підтримує російську агресію, представляв свою країну на чемпіонаті світу у Досі, який відбувався у травні 2023 року. Він був один із небагатьох російських дзюдоїстів, якого допустили до змагань без прив'язки до силових структур.

Ці змагання у Досі відзначились скандалом зі російськими уболівальниками, які прийшли на трибуни, одягнувши георгіївські стрічки. Та ще й відмовлялись їх знімати з себе. Після чого організатори змагань вивели сім за межі арени та більше не дозволили потрапити на турнір.

Натомість збірна України була змушена відзаявити свою команду з ЧС через допуск росіян та білорусів.

І як після цього всього хтось буде твердити, що "спорт внє палітікі"?