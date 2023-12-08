З початком повномасштабного вторгнення Росії цивілізований світ вводить санкції проти терористів. Спортивна ж спільнота в основному віднеслась холодно.

До теми Наплювали на смерті українців: МОК допустив російських та білоруських атлетів на Олімпіаду-2024

Деякі федерації відсторонили росіян та білорусів від змагань, але більшість із них лише позбавили їх можливості виступати під рідним прапором. Звісно, представників країн-терористок це дуже влаштовує.

Вишенькою на торті стало рішення Міжнародного олімпійського комітету, який дозволив росіянам виступати на Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі. Це дуже не сподобалось Мінмолодьспорту України, яке засудило МОК.

Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам ховатись за фейковою нейтральністю – безвідповідальне. Лише днями президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року. Ми зі свого боку пояснювали міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців.

А це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям. Ми рішуче засуджуємо безвідповідальне рішення членів Виконкому МОК.

Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя – Росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді – Росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках – Росія. Що ще має зробити Росія, кого ще має вбити Росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки? Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни,

– висловився очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

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Варто зазначити, що в липні тоді ще міністр спорту Вадим Гутцайт розповідав, що Україну влаштує дискваліфікація Росії як країни. Тоді Мінмолодьспорту дозволив українським спортсменам брати участь в одних змаганнях з "нейтральними" росіянами.

До слова, кілька міністрів спорту європейських країн вже засудили МОК за безвідповідальне рішення. Олімпійські ігри-2024 мають пройти з 26 липня по 11 серпня в Парижі.