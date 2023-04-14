Від чіткої позиції до плазування перед Китаєм

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та її керівництво показало свою безпринципність перед диктатурами. Хоча ще два роки тому всі захоплювалися вчинком WTA та ставили в приклад щодо дотримання своїх цінностей. 24 Канал нагадує, що не так із рішенням WTA щодо турнірів у Китаї. І чому така позиція є лише продовженням у намаганні підіграти диктатурам – Китаю, Росії та Білорусі.

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Скандал навколо Пен Шуай

Все почалося з того, що в листопаді 2021 року китайська тенісистка Пен Шуай звинуватила колишнього віцепрем’єра Китаю Джана Гаолі як в сексуальних стосунках, так і зґвалтуванні. Нібито перший раз в них був секс за згодою. А вже у 2018 році китайський політик привіз її додому, де і принудив до сексу. І після цього в них виникли постійні стосунки, хоча Джан був одружений та не планував розлучатися, а самі стосунки хотів залишити таємними.



Пен Шуай / фото WTA

Пост про це був опублікований в китайській соцмережі Weibo 2 листопада. Та вже за пів години був видалений – в дію вступила китайська цензура. Бо видалили не лише сам пост тенісистки, але й публікації його скрінів. А сторінку тенісистки в соцмережі було закрито від коментарів.

І ця історія могла так і залишитися невідомою загалом, якби про неї не написали американські ЗМІ. І її підхопили відомі тенісисти. Адже Пен Шуай – колишня перша ракетка світу у парному розряді (у 2014 році). Тоді вона зуміла у 2013 році перемогти на "Вімблдоні", а у 2014 році – на "Ролан Гаррос". А в одиночному розряді у 2014 році дійти до півфіналу US Open. Тож WTA почала вимагати розслідування цієї справи.

Зверніть увагу! Для китайської влади це був дуже болючий удар. Адже Китай готувався приймати Олімпіаду-2022 в Пекіні, а скандал такого масштабу бив по самолюбству китайської політичної верхівки. Окрім того, це чи не вперше публічно було озвучено звинувачення в сексуальному насильстві щодо високопоставленого китайського політика і від доволі відомої в Китаї спортсменки.

А після цього Пен Шуай просто зникла. Ніхто не знав де вона, тенісистка не виходила на зв’язок. Тож побоювання щодо китайської цензури лише посилилося. На сполох забили Міжнародна федерація тенісу, Amnesty International, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та навіть ЄС.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував лист, нібито написаний Пен Шуай. В ньому йдеться про те, що "твердження про сексуальне насильство не відповідає дійсності". А сама тенісистка нібито перебуває у безпеці. Правда такий "доказ" мало кого переконав у тому, що з тенісисткою все гаразд. Тож 20 листопада її навіть показали в ефірі. Але й тоді сумніви щодо того, що з Пен Шуай все гаразд, не розвіялися. Тим більше, що тенісистка не виходила на зв’язок навіть зі своїми друзями.

21 листопада Міжнародний олімпійський комітет опублікував повідомлення про те, що президент МОК Томас Бах провів 30-хвилинну відеорозмову з Пен Шуай. У розмові також узяли участь голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо та член комітету від Китаю Лі Лінвей. І МОК залишився "задоволений цією розмовою".

Безпрецендентний крок

Однак у WTA таким перебігом подій залишилися незадоволеними. І 1 грудня очільник асоціації Стів Саймон оголосив про те, що WTA припиняє проведення турнірів у Китаї.

"Все це є неприйнятним і не може стати прийнятним. Якщо впливові люди зможуть заглушити голоси жінок і приховати звинувачення у сексуальному насильстві, то основа, на якій було засновано WTA, – рівність жінок – зазнає колосальної невдачі. Я не допущу і не можу допустити, щоб це сталося з WTA та її гравцями. В результаті та за повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включно з Гонконгом. З чистою совістю я не розумію, як я можу просити наших спортсменів змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, мабуть, на неї тиснуть, щоб вона спростувала свої звинувачення у сексуальному насильстві", – пояснив Саймон.



Стів Саймон / фото WTA

На той час це був доволі безпрецедентний крок. Адже організація чимало вклалася у просування на цьому ринку, а китайські компанії виступали партнерами багатьох турнірів. Там було заплановано близько десяти турнірів, у тому числі два підсумкові. І фінансові втрати були доволі значними.

Тоді, в грудні 2021 року, всі захоплювалися позицією WTA. Адже організація вирішила дотриматися принципів, а не піти на поступки диктаторському режиму. І саме WTA ставили в приклад МОК, який так і не зміг висловити чітку позицію з цього приводу. Адже не хотів зайвий раз злити організаторів Олімпіади-2022.

Щодо Пен Шуай, то в лютому 2022 року вона навіть декілька разів була помічена на Олімпіаді і зустрілася з президентом МОК Томасом Бахом. А вже після цього заявила про закінчення професійної кар’єри. Щодо Джана Гаолі, то він собі спокійно перебуває на пенсії

Принципи не важливі?

WTA дотрималися свого слова – у 2022 році турніри в Китаї не проводили. Але тривало це не довго. І 13 квітня 2023 року Стів Саймон заявив, що у 2023 році вони повертаються в Китай. Попри те, що вимоги WTA не були виконані.

Наразі ми переконані, що вимоги, які ми висунули, не будуть виконані. І при цьому дотримуватись тієї ж стратегії, здається, не має сенсу, і нам потрібен інший підхід,

– заявив Стів Саймон.

Голова WTA сам зізнається, що повернення в Китай "буде краще для нашого бюджету", але переконує, що "рішення приймалось не на основі цього".

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"Ми зробили все можливе, щоб отримати результати, але, на жаль, ми не змогли досягти всього, чого хотіли. Але ми також змогли переконатися, що Пен у безпеці, що її не забули й не покинули. Все повинно розвиватися. Ви не можете продовжувати робити те саме, якщо це не працює", – переконаний Стів Саймон.

Хоча календар турнірів ще не складений, але очікується, що в Китаї проведуть вісім турнірів, у тому числі малий Підсумковий у Чжухаї та Підсумковий у Шеньчжені.

Росії приготуватися?

Повернення турнірів WTA у Китай поставило питання про те, коли за таким же принципом організація знову почне проводити турніри і в Росії. Про це вже цілком серйозно роздумують російські ЗМІ.



Російські ЗМІ вже готові до повернення турнірів до Росії / скрін

І дивуватися такому тоді не варто. Саме Стів Саймон заявив українській тенісистці Лесі Цуренко, що не вважає достатньою підставою для дискваліфікації російських та білоруських тенісисток навіть те, що вони можуть підтримувати війну Росії проти України. Адже це "лише їх особиста думка".

WTA було байдуже і тоді, коли переможницею Australian Open 2023 стала білоруска Аріна Соболенко, яка активно підтримує білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Ну а сам білоруський режим не оминув нагоди використати перемогу Соболенко для своєї пропаганди.

А коли у 2022 році у Великій Британії вирішили не допускати російських та білоруських тенісистів та тенісисток до турніру (у тому числі "Вімблдону"), то WTA та ATP оштрафували організаторів. І пригрозили подальшими санкціями. Тож у 2023 році представники країн-агресорів таки зможуть виступати на турнірах і далі. Але "прикриваючись" нейтральним статусом.

Тож якщо WTA погоджується не лише допустити до змагань росіян та білорусів, які підтримують криваву війну проти України, то чи варто дивуватися, що вони готові й в Китай повернутися? І їм байдуже, чи це російські солдати вбивають, катують та ґвалтують в Україні мирне населення, чи це робить китайський чиновник, навіть з тенісисткою. Для деяких спортивних організацій принципи не мають значення, коли мова йде про гроші. І вони самі готові в цьому зізнатися.