Два клуби УПЛ відхрестилися від ідеї запросити Євгена Селезньова

Відразу два представники української Прем'єр-ліги заперечили перехід Євгена Селезньова. Донецький Олімпік та львівський Рух не планують запрошувати Селезньова.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував чутки про перехід Селезньова в донецький клуб.

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Перший раз чую, що Селезньов може перейти в Олімпік. Ми не вели з ним переговори. Природно, нічого не можна загадувати наперед, але ніяких контактів з Євгеном у нас не було,

– сказав Гельзін.

Гельзін додав, що позиція нападника в Олімпіку закрита.

"Нещодавно ми підписали молодого нападника Нкенга, який замінить Шахаба. Позицію з нападником закрили", – додав Гельзін.

ЗМІ повідомляли, що Селезньов може перейти у львівський Рух. Президент Руху Григорій Козловський в інстаграмі спростував чутки.

Народ, я не знаю, що ви курите, коли пишете такі матеріали. Скажу так – це не правда,

– написав Козловський у коментарі в інстаграмі brutfootball.

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