Два клуби УПЛ відхрестилися від ідеї запросити Євгена Селезньова

Джерело:Footboom
Відразу два представники української Прем'єр-ліги заперечили перехід Євгена Селезньова. Донецький Олімпік та львівський Рух не планують запрошувати Селезньова.
Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував чутки про перехід Селезньова в донецький клуб.
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Перший раз чую, що Селезньов може перейти в Олімпік. Ми не вели з ним переговори. Природно, нічого не можна загадувати наперед, але ніяких контактів з Євгеном у нас не було,
– сказав Гельзін.
Гельзін додав, що позиція нападника в Олімпіку закрита.
"Нещодавно ми підписали молодого нападника Нкенга, який замінить Шахаба. Позицію з нападником закрили", – додав Гельзін.
ЗМІ повідомляли, що Селезньов може перейти у львівський Рух. Президент Руху Григорій Козловський в інстаграмі спростував чутки.
Народ, я не знаю, що ви курите, коли пишете такі матеріали. Скажу так – це не правда,
– написав Козловський у коментарі в інстаграмі brutfootball.