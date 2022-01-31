На Олімпіаді-2022 команди України й Росії сидітимуть поруч: чому так сталося

Організатори Олімпіади у Пекіні посадили команди з фігурного катання України та Росії поруч. Мовиться про арену, де відбудуться змагання.

У мережі оприлюднили фотодоказ. Тут нагадаємо, що Міністерство спорту рекомендувало нашим спортсменам не перебувати поруч із росіянами – щоб уникати провокацій.

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Українських фігуристів у Пекіні посадили поруч із росіянами

Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року стартують 4 лютого, і завершаться 20. Змагання з фігурного катання розпочнуться 5 числа.

І от за тиждень до цієї події стало відомо, що фігуристів з України та Росії посадять на стадіоні поруч. Тобто, українцям не вдасться перебувати на дистанції з росіянами, як рекомендували у Міністерстві молоді та спорту.



Українську команду розмістили між росіянами й американцями / Фото з твітера Lublinec931

Чому українці сидітимуть поруч із росіянами

По-перше, Міжнародний олімпійський комітет самоусунувся від ситуації з рекомендаціями українського Мінспорту. Там заявили, що "для олімпійських команд Національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади". Тобто, комітет, а не міністерство.

По-друге ж, у змаганнях з фігурного катання участь беруть 10 команд. І організатори просто розташували їх за абеткою англійської мови. І так вийшло, що UKR (Ukraine) розташувалася якраз після ROC (Російський олімпійський комітет).

саме так називається команда російських спортсменів на Олімпіаді, бо країну після низки гучних скандалів

До слова, політики на Олімпіаді буде чимало. Наприклад:

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