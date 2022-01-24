Українці не повинні стояти разом зі спортсменами з Росії

Український міністр розповів про зустріч зі спортсменами та їх тренерами, на якій було обговорено поведінку під час провокацій росіян.

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Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували не стояти поруч з росіянами, коли ті зі своїм прапором.

У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами й тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали,

– заявив Гутцайт.

Гіркий досвід українських олімпійців

До уваги. Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого. Україну представлять 45 атлетів у рекордних для нашої держави 12 видах спорту.