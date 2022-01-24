Українці не повинні стояти разом зі спортсменами з Росії
Український міністр розповів про зустріч зі спортсменами та їх тренерами, на якій було обговорено поведінку під час провокацій росіян.
Варте уваги Українець Абраменко заявив, що не відмовиться від фото з росіянином на п'єдесталі Олімпіади
Вадим Гутцайт заявив, що українським спортсменам рекомендували не стояти поруч з росіянами, коли ті зі своїм прапором.
У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами й тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали,
– заявив Гутцайт.
Гіркий досвід українських олімпійців
- У 2021 році розгорнувся скандал довкола легкоатлетки Ярослави Магучіх. Ярослава здобула бронзову нагороду на літніх Олімпійських іграх у Токіо.
- Під час святкування українка обійнялася з росіянкою Марією Ласіцкене. Після цього Магучіх цькували в соціальних мережах. У Міноборони України провели розмову зі спортсменкою та закликали припинити цькувати Ярославу.
- Згодом Магучіх пояснила інцидент з Ласіцкене. Вона заявила, що була на емоціях. Також спортсменка запевнила, що в її діях не було ніякої політичної позиції.
- Схожий випадок був на Олімпіаді-2018. Тоді український сноубордист Олександр Абраменко виграв історичне "золото" й на п'єдесталі обійнявся з представником Росії Іллею Буровим.
- Абраменко, як і Магучіх, заявив, що зробив це на емоціях та не бачить у своїх діях нічого погано.